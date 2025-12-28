桃園市國土變異點5年5498處全國第3 市府：實際違規率低於5成

桃園市5年來累積5498處國土變異點，經市府清查實際違規率約49.5%，針對違規案件皆會依法查處。（圖由桃市府提供）

內政部國土管理署防止土地遭違法開發，運用衛星影像及遙測技術辦理國土利用監測作業，倘發現變異點，則透過國土利用監測整合資訊網平台通報，配合地方政府查報作業確認是否違規。桃園市近5年來累積有5498處國土變異點，數量居全國第3，引發議員質疑，市府回應，桃園近年來開發案及公共工程案件持續成長，變異點本來較多，不過經清查實際違規率約49.5％，針對違規案件皆會依法查處。

議員朱珍瑤表示，高雄先前被發現美濃大峽谷，桃園市5年來其實也被國土署發現有5498處地方國土明顯異常，經查證後發現違規約半數，建議未來公共設施計畫前應先評估，避免重蹈其他縣市的覆轍。

對市，市府都市發展局長江南志表示，桃園市變異點數雖為全國第3，但查獲違規占49.5％為全國第10；其中，去年桃園市國土變異點案件數共1670案，經查證無違規案件為963案，約占58％。變異點案件中都市計畫內案件共391案，經查證違規案件共123案，已依都市計畫法裁處73案。

江南志表示，違規樣態多數為堆置土石方、整地及違建，對於違規情形，均依都市計畫法裁處，如發現濫倒廢土、廢棄物等情節重大案件，即啟動聯合通報稽查機制，除處以最高額卅萬罰鍰及查扣機具外，拒不改善者將移送檢調單位偵辦。

地政局說明，變異點僅表示地表有變遷，包含自然植被變化、農作物耕作變化、合法整地或興建建物等行為，均不屬違規樣態，經確認桃園違規樣態以新增建物約62％、鋪設水泥地坪約18％及堆置土石方約13％為大宗，個案面積最大為新屋區頭洲段7地號等28筆特定農業區農牧用地土地，其違規現場堆置土石方作砂石場等使用行為，面積約7.2公頃。

農業局提到，針對內政部國土署通報國土變異點案件，皆與地政局、都發局等單位橫向聯繫合作，積極配合現場稽查。常見農地變異點樣態為興建鐵皮建物、鋪設水泥地坪、違規置放廢棄物或填入砂石塊、磚瓦等，若確認違反農業使用，會依據農業發展條例移請相關主管機關依區域計畫法或都市計畫法核處。

環保局也說，今年以來國土變異點中，疑似傾倒廢棄物通報件數22件，均未發現非法棄置廢棄物情形，未來針對防範非法棄置廢棄物問題，環保局透過架設CCTV、空拍機、國土變異點疑似廢棄物清查、群組通報應變扣車等方式，以防止非法棄置廢棄物情形發生。

