高雄食農教育明年推漫遊記 以捷運、公車串聯7亮點場域

高雄食農教育深耕校園，已累積70件教材與教案，圖為又生農場林奕辰農夫老師為鳳山區中山國小學生上課。（記者陳文嬋攝）

高雄市食農教育明年將主打高雄漫遊記，以捷運、公車串聯7處亮點場域，推出導覽、講座、料理、體驗等，民眾深入校園、農村、市集與博物館，尋找食農大秘寶。

高雄推動食農教育7年多有成，農業局輔導農民老師與學校合作，已推出70件教材與教案，明年將攜手12個局處，於捷運凹子底站神農市集，推出翻玩食農挑戰大秘寶；並於捷運鹽埕埔站附近鹽埕公有市場，舉辦綠色奇蹟料理不思議等，推動綠色餐飲及市場導覽。

客委會也將於美濃客家文物館，舉辦食農市集、餐桌體驗等，邀請民眾造訪山村中食農風土味；文化局也規劃於捷運站附近圖書館，舉辦圖書展、食農講座、農民老師奮鬥日誌等；海洋局規劃尚青的漁港文化，親子體驗食魚教育。

此外，多局處響應推出串聯活動，原民會將推出米啊炸原民假日市集；社會局鳳山日照社福多功能中心規劃運用有機沃土製作小植栽、彌陀區漯底社區活動中心規劃手作司目魚丸、旗山區南勝社區活動中心規劃窯烤披薩DIY等。

經發局也號召觀光工廠響應，台灣滷味博物館著手一鍋滷味的誕生；紅頂穀創穀物文創樂園將推出桃太郎冒險、摩穀樂DIY、小金磚DIY等；珍芳烏魚子工廠規劃烏魚文化導覽、DIY火烤烏魚子體驗等。

衛生局也與高雄市農漁會推動高齡食農教育，深入多里社區關懷據點舉辦64場營養與均衡飲食課程，並與農會綠色照顧站合辦55場食農活動，從校園延伸至銀髮族群，促進長輩健康飲食，明年持續辦理。

