為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大地震！機場捷運一度全線停駛 延長末班車疏運旅客

    2025/12/28 00:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    東部海域今晚11點05發生規模7.0地震，最大震度達4級。（擷取自中央氣象署網站）

    東部海域今晚11點05發生規模7.0地震，最大震度達4級。（擷取自中央氣象署網站）

    首次上稿 23:31
    更新時間 00:28

    27日深夜23點06分發生有感地震，國家警報響不停，桃園市也有4級，桃園捷運公司表示，桃捷災害告警系統偵測震度最高4級，行控中心指示全線列車停車，深夜11點23分，行控中心依序指示全線列車進站清車，要求旅客全數下車後，列車採慢速巡檢。

    至於許多旅客反映，機捷停駛所有旅客直接被請下車，已是末班車，所有人都擠在月台，機捷則回應，這是地震時列車sop，在巡軌完成後採延後末班車方式，將旅客載運到目的地，地震總計影響17列車、約2900名旅客。

    此外，地震後有網友拍下照片，質疑機捷樑柱受損，桃捷公司表示，經確認黑色部分是伸縮縫處水痕，結構目前無異常。

    桃捷公司進一步說明，27日深夜23點06分發生有感地震，機捷地震偵測系統顯示4級地震，桃捷公司行控中心立即啟動4級地震因應標準作業程序，確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車，以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌，今（28日）00點04分全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛，事件共有17列、約2900名旅客受到影響，目前系統已恢復正常營運，班距正在調整中，如需誤點證明可查詢桃捷公司官網 （https://reurl.cc/l5xzr9 ）或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

    桃市府也發出新聞稿表示，地震後即刻啟動相關應變措施，目前轄內11家急救責任醫院急診運作正常，消防局各分隊主動出動消防車於轄內進行車巡任務，尚未接獲任何災情，桃捷、高鐵及桃園機場，經確認尚未接獲任何災情，桃捷在稍早全線列車依序進站清車後，目前列車以限速25公里/小時進行巡檢。

    此外，針對桃園市全部施工中建築工地，已要求於7日內進行工程設施檢核，並持續調查有無災情，若有在建工程7日內灌漿的工地，將安排結構安全評估。

    桃市府表示，因應桃園全區震度達4級，將啟動重要橋樑及列管邊坡將特巡作業，其中，重要橋梁訂於48小時內巡檢完畢，邊坡部分則於24小時內完成巡查，確保安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播