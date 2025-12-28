大地震！機場捷運一度全線停駛 延長末班車疏運旅客

東部海域今晚11點05發生規模7.0地震，最大震度達4級。（擷取自中央氣象署網站）

27日深夜23點06分發生有感地震，國家警報響不停，桃園市也有4級，桃園捷運公司表示，桃捷災害告警系統偵測震度最高4級，行控中心指示全線列車停車，深夜11點23分，行控中心依序指示全線列車進站清車，要求旅客全數下車後，列車採慢速巡檢。

至於許多旅客反映，機捷停駛所有旅客直接被請下車，已是末班車，所有人都擠在月台，機捷則回應，這是地震時列車sop，在巡軌完成後採延後末班車方式，將旅客載運到目的地，地震總計影響17列車、約2900名旅客。

此外，地震後有網友拍下照片，質疑機捷樑柱受損，桃捷公司表示，經確認黑色部分是伸縮縫處水痕，結構目前無異常。

桃捷公司進一步說明，27日深夜23點06分發生有感地震，機捷地震偵測系統顯示4級地震，桃捷公司行控中心立即啟動4級地震因應標準作業程序，確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車，以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌，今（28日）00點04分全線完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛，事件共有17列、約2900名旅客受到影響，目前系統已恢復正常營運，班距正在調整中，如需誤點證明可查詢桃捷公司官網 （https://reurl.cc/l5xzr9 ）或至全線車站詢問處（A20站除外）開立。

桃市府也發出新聞稿表示，地震後即刻啟動相關應變措施，目前轄內11家急救責任醫院急診運作正常，消防局各分隊主動出動消防車於轄內進行車巡任務，尚未接獲任何災情，桃捷、高鐵及桃園機場，經確認尚未接獲任何災情，桃捷在稍早全線列車依序進站清車後，目前列車以限速25公里/小時進行巡檢。

此外，針對桃園市全部施工中建築工地，已要求於7日內進行工程設施檢核，並持續調查有無災情，若有在建工程7日內灌漿的工地，將安排結構安全評估。

桃市府表示，因應桃園全區震度達4級，將啟動重要橋樑及列管邊坡將特巡作業，其中，重要橋梁訂於48小時內巡檢完畢，邊坡部分則於24小時內完成巡查，確保安全。

