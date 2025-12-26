冷氣團來襲! 紅毛猩猩離不開禦寒小物 這類動物卻樂壞了

紅毛猩猩運用保育員提供的麻布袋禦寒。（動物園提供）

大陸冷氣團南下，氣溫驟降，台北市立動物園啟動禦寒措施，紅毛猩猩會用乾草鋪床，窩在電暖器出風口，或是身披麻布袋走秀動；但也不是所有的動物都需要保暖，園方表示，當熱帶動物忙著取暖時，擁有一身厚實油性皮毛的大貓熊則是「冷氣團愛好者」，享受冷天在戶外活動場攀爬。

動物園指出，生活習性不同，所需保暖材料也不一。熱帶雨林的紅毛猩猩雖有長毛仍不適應寒冷，牠們會用乾草鋪床，布置舒適保暖的位置休息，把麻布袋當坐墊窩在電暖器出風口，或是披著麻布袋攀爬移動，宛如時尚走秀。棕蜘蛛猴平常調皮打鬧，低溫時節還是會「不計前嫌抱團取暖」；狐猴喜歡爬到活動場高處，徜徉在冬天的暖陽裡享受日光浴。

請繼續往下閱讀...

爬蟲類會待在恆溫房，透過保溫燈、陶瓷燈及加溫板，將環境維持在恆溫卅度左右，讓龜和蜥蜴於寒冬中保持活力，非洲象與長頸鹿等怕冷的大型動物，都有暖氣設備。動物園說，天冷時人們喜歡窩在屋內，動物也會待在溫暖遮蔽的環境，保育員有時會開放戶外活動場和室內欄舍間的門，讓動物自由進出。如果發現不容易找到動物的身影，還請體諒。

然而，對於大貓熊來說，寒流來襲正是「度假好天氣」，反倒不喜歡潮濕悶熱的夏天，常能看見牠們在戶外活動場攀爬活動；「極地代言人」國王企鵝不僅在低溫情況下如魚得水，還很喜歡站在冰塊上納涼。溫帶動物區的小貓熊、灰狼更是精神抖擻，厚重的冬毛成其悠遊自如的助力。

園方補充，從入冬以來，逐步調整飲食、增加熱量和提供溫控設施，諸如開啟部分動物活動場的保溫燈、加溫板等輔助熱源，或是準備麻布袋、乾草，菜單增量及增加高熱量的堅果類，以利動物們儲備能量溫暖度冬。

「冷氣團愛好者」大貓熊開心享受屬於牠們的天氣。（動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法