五月天明起台中開唱6場 周邊交管一次看

因應五月天演唱會，市公車127路將延後收班疏運。（圖：市府提供）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場，27日起在台中洲際棒球場盛大開唱6場，包括跨年場，每場估吸逾2萬歌迷湧入，交通局指出，包括12路（含延駛）、58路（含副線）、127路（含延駛）及700路等4條路線，均行經捷運站或台中車站，並停靠「台中洲際棒球場」站點，並已協調巨業交通調整127路公車主線班次，將末班車時間延後到10點半，以因應散場人潮。

此外，演唱會期間將實施周邊道路交通管制；其中跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日），周邊道路管制時間為當日14時起至凌晨0時。

台中市新聞局指出，跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

交通局指出，127路公車主線於非跨年場次的12月27日、28日，以及2026年1月1日、3日與4日等5場演唱會日，將末班車時間由原本晚間10時延後至10時30分發車，民眾於演唱會結束後可搭乘公車至捷運四維國小站轉乘；12月31日跨年場次，台中捷運將配合延長營運至隔日凌晨2時，並縮短班距至約6分半，供搭乘松竹線接駁的民眾多加利用。

新聞局指出，自行開車前往的歌迷及需出入周邊的民眾，請務必遵守現場交通號誌及警察、義交人員指揮，管制時段內，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，僅崇德路東側重劃區道路路邊停車格開放民眾車輛停放；另洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾遵守相關規定，避免受罰。

五月天演唱會周邊交通管制。（圖：市府提供）

