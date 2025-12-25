為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最美山林燈節開展! 台南龍崎人潮爆棚、寒風也擋不住

    2025/12/25 18:58 記者吳俊鋒／台南報導
    龍崎空山祭開展，民眾大排長龍，等候進場。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，民眾大排長龍，等候進場。（記者吳俊鋒攝）

    台南「龍崎光節．空山祭」今天傍晚起正式開展，14組國內、外專業藝術團隊的創作絢麗亮相，雖然入夜後氣溫驟降，仍擋不住民眾熱情，寒風中人潮持續湧入，現場大排長龍。

    該活動被網友譽為「全台最美山林燈節」，邁入第7屆，今天是耶誕節，又適逢行憲紀念日放假，雖然遇到入冬來的最強冷空氣，但連同預購票，市府文化局估計有4千人進場，一樣很熱門，策展團隊也提供小提燈，為夜遊增添浪漫。

    空山祭揭幕後，將持續至明年3月1日，今年首辦週一至週三休展，農曆除夕也不開放，市府文化局籲請民眾注意時間，以免撲空，也歡迎各界共襄盛舉，來段兼具感知與詩意的奇幻旅程，感受藝術創作在白堊地景上的獨特魅力。

    今年以「山林呼喚」為策展主題，邀集台、日、印尼、馬來西亞等國內、外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，精彩呈現。

    活動同樣在虎形山公園舉行，展覽動線順應地勢高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台之間，透過光影與聲音彼此串聯，奏出一曲由微入盛的森林樂章。

    文化局提到，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音像季節脈動般貼近參觀者，讓人在行走之中，如同與大地一起甦醒。

    今年也加強藝術的深耕，並全面升級沉浸式體驗，從大型雕塑、AI生成的創作，到結合地質與聲景的互動裝置，引導民眾以多重感官理解龍崎從遠古海洋至現在山林的演化歷程。

    年度主燈《山林呼喚》以大型數位光影構築，如同現場守護者，是展覽的視覺核心；步道也同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最適合冬季夜行的散步體驗。

    龍崎空山祭開展，各組精彩的藝術創作絢爛登場。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，各組精彩的藝術創作絢爛登場。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭登場，人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭登場，人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，民眾排隊進場，來趟浪漫的奇幻旅程。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，民眾排隊進場，來趟浪漫的奇幻旅程。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，各組藝術作品同步亮相，活動持續至明年3月1日。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭開展，各組藝術作品同步亮相，活動持續至明年3月1日。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播