最美山林燈節開展! 台南龍崎人潮爆棚、寒風也擋不住

龍崎空山祭開展，民眾大排長龍，等候進場。（記者吳俊鋒攝）

台南「龍崎光節．空山祭」今天傍晚起正式開展，14組國內、外專業藝術團隊的創作絢麗亮相，雖然入夜後氣溫驟降，仍擋不住民眾熱情，寒風中人潮持續湧入，現場大排長龍。

該活動被網友譽為「全台最美山林燈節」，邁入第7屆，今天是耶誕節，又適逢行憲紀念日放假，雖然遇到入冬來的最強冷空氣，但連同預購票，市府文化局估計有4千人進場，一樣很熱門，策展團隊也提供小提燈，為夜遊增添浪漫。

空山祭揭幕後，將持續至明年3月1日，今年首辦週一至週三休展，農曆除夕也不開放，市府文化局籲請民眾注意時間，以免撲空，也歡迎各界共襄盛舉，來段兼具感知與詩意的奇幻旅程，感受藝術創作在白堊地景上的獨特魅力。

今年以「山林呼喚」為策展主題，邀集台、日、印尼、馬來西亞等國內、外藝術家打造14組結合地景、聲光、AI與互動科技的裝置作品，精彩呈現。

活動同樣在虎形山公園舉行，展覽動線順應地勢高低起伏鋪陳，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台之間，透過光影與聲音彼此串聯，奏出一曲由微入盛的森林樂章。

文化局提到，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音像季節脈動般貼近參觀者，讓人在行走之中，如同與大地一起甦醒。

今年也加強藝術的深耕，並全面升級沉浸式體驗，從大型雕塑、AI生成的創作，到結合地質與聲景的互動裝置，引導民眾以多重感官理解龍崎從遠古海洋至現在山林的演化歷程。

年度主燈《山林呼喚》以大型數位光影構築，如同現場守護者，是展覽的視覺核心；步道也同步優化，結合低光害設計與在地聲景，打造最適合冬季夜行的散步體驗。

龍崎空山祭開展，各組精彩的藝術創作絢爛登場。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭登場，人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭開展，民眾排隊進場，來趟浪漫的奇幻旅程。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭開展，各組藝術作品同步亮相，活動持續至明年3月1日。（記者吳俊鋒攝）

