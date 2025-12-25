為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    火鍋店號稱「從中國空運鍋底」 網友：謝謝避雷

    2025/12/25 19:52 即時新聞／綜合報導
    網友發文提到有中國火鍋店每週空運正宗鍋底來台，台灣網友回「謝謝避雷」；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    台灣人對吃的非常在意，尤其氣溫驟降，來一鍋暖暖的火鍋暖身又暖心，不過這時有自稱是中國排隊名店要來台開分店，號稱「每週空運鍋底」來台，台灣網友對此嗤之以鼻「感謝告知空運來台，留友避雷」、「謝謝告知，中國來的東西不吃」。

    1位網友在社群平台發文，聲稱中國四川省成都超會排隊的麻辣鍋到台北開分店，讚揚該店「輕裝修、重味道」，把正宗成都麻辣味做到麻而不燥、辣而不嗆，問網友會不會去排隊？不料網友在看到「中國空運」後，避之唯恐不及，甚至有自稱成都人的網友表示，火鍋還是要吃重慶的比較好。

    網友在留言區不只避雷中國來的鍋底外，也批評裝潢、招牌沒有美感，「一想到這種沒啥美感的廣告招牌要越來越多頭就很痛，誰還想過去吃飯」、「台灣會不會越來越多這種新中國風格餐廳」、「中國美學不要來殘害台灣了，醜到爆」、「為什麼要去吃中國化學食品？」、「台灣好吃的麻辣鍋很多，不需要中國那些來路不明的」。

    有真的吃過成都火鍋的網友則說「成都的老火鍋都是會把客人吃剩的倒回去欸」、「之前去成都吃過本店，蠻一般的，沒覺得有啥特別之處，也不便宜」。

