高鐵寒假推「少年優惠專案」指定車次5折起 12/26開放購票

台灣高鐵寒假期間推出「少年優惠專案」，搭乘指定車次5折起 12月26日起開放購票。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵公司今天（24日）宣布，「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自明年1月24日（週六）到2月23日（週一），12歲到18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠。專案車票將自12月26日（週五）凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

台灣高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，目的是希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊。「少年優惠專案」各指定車次車票除可透過網路訂票系統訂位與付款外，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過1萬家合作的便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本如身分證或健保卡以備查驗，以免影響優惠權益。

此外，高鐵公司持續推動「校外教學團體」專案，在明年1月1日到2月28日（疏運期除外），除學校團體，另開放高中及以下「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人（含）以上之學生團體搭乘指定車次，國/高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠，每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法