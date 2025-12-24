她耶誕節抽中「300元套餐」 全場狂讚︰2025最實用交換禮物！

有女網友開心分享，她日前參加1場300元交換禮物派對，結果抽到食材十分齊全的「燒酒雞套組」。（照片由網友「xieyaling3087」授權提供，本報合成）

每年一到耶誕節前夕，許多人都會煩惱如何在規定預算內準備「交換禮物」，同時擔憂自己用心準備，卻收到各種「踩雷」禮品。有女網友開心分享，她日前參加1場300元交換禮物派對，結果抽到食材十分齊全的「燒酒雞套組」，讓她與毛孩都感到非常驚喜，其他網友見狀，也紛紛讚嘆這份禮物「超實用」！

女網友「那麼正」昨（23）日晚間社群平台在Threads分享2張照片，只見紙箱內裝著許多食材，包含5隻雞腿、4把茼蒿、1盒鴨肉丸、1包燒酒雞藥包、2瓶玻璃瓶裝的紅標米酒，寵物貴賓犬則一臉興奮地乖乖坐在紙箱旁。她透露，這是好友準備的耶誕節交換禮物，沒想到被自己抽中，也驚訝總金額居然沒超過主辦方規定的300元預算。

原PO事後好奇詢問好友，他是如何準備這些符合規定的食材，好友不僅熱心列出每份食材的價格，還特別補充說，因為紅標米酒的玻璃瓶「可以退4元」，所以自己又額外補了茼蒿，讓最終金額成功達到300元整。得知好友如此精打細算，讓她忍不住大讚「果然是高手」，還笑說愛犬看到這份禮物後，也感覺叫她趕快去煮成美味料理。

圖文曝光後，吸引逾77萬次瀏覽，網友們一面倒狂讚這份禮物真的非常用心，不但創意十足且相當「食」用，還釣出不少廚師分享適合這些食材的料理食譜，「誠意滿滿！」、「天氣降溫聖品」、「也太別出心裁」、「感覺狗狗很期待！」、「會消失的禮物都是好東西」、「史上最棒交換禮物！搭配組合100分」、「我在此宣佈，2025年聖誕節交換禮物最具創意且實用的獎項就是它了，請收下我的膝蓋」。

也有人重點關注4把茼蒿的價格，「筒篙現在才18塊嗎！？我買貴了」、「先把那4把14元的茼蒿介紹給我」；還有人歪樓笑說，「忘了附上阿嬤」、「還好你沒吃素！」。更有不少人對原PO好友紛紛讚嘆，「你朋友是精算師吧」、「此人主打不吃虧，不占人便宜，又實用路線」、「完全看出用心準備，這個人一定要成為一生摯友～」。

