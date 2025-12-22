為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷綠線延伸彰化卡都計公展 中市議員要求北延大坑段先動工

    2025/12/22 20:39 記者蘇金鳳／台中報導
    多位台中市議員要求中捷綠線延伸大坑段先動工。（記者蘇金鳳攝）

    多位台中市議員要求中捷綠線延伸大坑段先動工。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線延伸案正進行綜合規劃期末報告審查，日前彰化縣政府說彰東擴大都市計畫案明年初重新再辦一次公開展覽，對此，中市市議員謝家宜、陳成添指出，彰化縣的都市計劃案一直未定案，現今又要重辦公展，勢必影響延伸到大坑進度，要求捷工局分段施工。

    捷運工程局表示，中捷綠線延伸案綜合規劃的期末審查預計明年第一季送交通部審查，跟彰化縣的都市計畫案並行處理，目前不會影響太多，但彰化需在交通部完成綜合規劃審查後，送行政院前完成都市計畫案，若還是未完成就會有影響，屆時捷工局就要評估進度問題。

    中捷綠線延伸規劃往北2站，分別為大坑經補庫、松竹軍功路口，長約2.481公里，往南到彰化共6站，長7.45公里，台中市有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口2站，彰化縣境有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口、台鐵金馬站。

    市議員謝家宜表示，中捷綠線延伸到大坑，地方視為非常重要的建設，大坑每年都有2、300萬登山客，需要延伸線快點完工，中捷綠線延伸到大坑段都已進入綜合規劃的進度，且到大坑只有兩站，捷工局都要送到中央審議，卻跟彰化綁在一起，彰化的進度還在都市計畫階段，甚至還要重新公開展覽，台中市段一定會受到影響，要求捷工局應提出分段施工，不要讓大坑及登山民眾繼續空等。

    市議員陳成添也不滿表示，捷工局早應該將延伸大坑與延伸彰化段脫勾，往大坑的部份只有兩站，但彰化段還有都市計劃審查，勢必影響大坑部份興建期程，他要求捷工局要向中央反映，與彰化的工程脫勾，分段施工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播