無照駕駛強制講習、吊照禁用外國駕照 新制明年1月底上路

交通部預告「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」修正草案。（記者吳亮儀攝）

無照駕駛問題嚴重，交通部預告「道路交通安全講習辦法」及「道路交通安全規則」修正草案，無照駕駛者增加強制參加講習、酒駕再犯者因應講習時數將從12小時延長至15小時、駕照被吊銷期間禁用外國駕照等新措施，預計明年1一月底上路。

預告草案2大重點包括配合新修正處罰條例部分，以及配合駕照管理3策略裡面的回訓制度精進作法。新規定將矯正無照駕駛者在一定期間、終身不得考領駕駛執照處分的交通違規行為，修正明列將無照駕駛違規者納入應講習對象。

另外，針對酒後駕車再犯等重大違規，明年9月起，講習時數從12小時延長至15小時，交通部新預告的修法草案也加重講習時間，每次道路交通安全講習的日數上限由現行2天，延長到最多3天，增加課程與時數。

此外，「道路交通安全規則」修正草案指出，駕照遭吊銷、註銷、吊扣尚未執行完畢，或被處一定期間內、終身不得考領駕照者，不得持外國、中國、港澳或國際駕駛執照在台駕車或換照，防堵駕駛人藉由「駕照互惠」規避國內管理規定。

