為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷綠線出狀況！列車故障搶修延誤18分鐘

    2025/12/20 09:56 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷綠線一度因列車故障班次延誤。（記者蘇孟娟攝）

    中捷綠線一度因列車故障班次延誤。（記者蘇孟娟攝）

    台中捷運綠線今早傳出列車在文心森林公園站發生充電設備故障，中捷公司接獲通報後，立即派人搶修，並立即啟動應變機制，採取水安宮站至大慶站間單線雙向運轉方式，搶修近50分鐘後排除狀況，部分班次略受影響，目前全線恢復雙向正常運轉。

    昨日才發生北捷連續攻擊事件，台中捷運綠線今早傳出列車故障，中捷請旅客下車改搭其他交通工具，後續站點及部分班次延誤，有部分民眾發現列車遲未到站，還以為發生什麼狀況，議論紛紛，捷運公司緊急以廣播說明列車故障訊息，提醒趕時間旅客可視需求改搭其他交通工具。

    中捷公司表示，今日上午6時44分綠線一列南下往台中高鐵站的列車於文心森林公園站發生故障狀況，列車充電設備出現告警訊息，列車自動停駛，中捷公司接獲通報後，立即啟動應變機制，採取水安宮站至大慶站間單線雙向運轉方式，並同步派遣維修人員進行緊急搶修，故障狀況已於上午7時32分排除，全線隨即恢復雙向正常運轉。

    中捷指出，因要把故障列車拖回台中高鐵站維修，期間南下月台受故障影響，該列列車延誤約18分鐘，其餘班次亦有短暫延誤，北上列車未受影響；受影響旅客可於7日內依規定辦理退費，相關退費資訊將另行公告於中捷公司官方網站，造成旅客不便，敬請見諒。中捷公司也將持續檢討設備狀況，強化維修與應變作業，確保行車安全與服務品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播