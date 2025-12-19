台南新營圓環大變身 全台市區首座「螺旋圓環」3個月宣導上路

新營圓環優化標線導入多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）設計理念。（南市交通局提供）

台南市繼完成歸仁、玉井及佳里圓環標線優化後，再度升級交通設計，將現代「多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）」理念導入新營圓環，成為台灣市區首座示範案例。交通局表示，新設計讓車流在進入圓環前就清楚分流，可有效降低車與車、車與行人之間的衝突，提升安全與通行效率，並規劃3個月宣導期，協助用路人適應新動線。

交通局長王銘德指出，新營圓環是連結火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區的重要交通節點，周邊商辦林立，過去常被反映人行道不連續、行車秩序混亂、違停影響視線等問題，也成為事故高風險路段，因此決定進行全面動線優化。

此次改造重點包括，以標線型人行道串聯周邊人行空間，並在圓環出入口設置行人庇護空間，讓行人過街更安全；圓環內路肩採附設裙環（Apron）設計，小車依車道行駛、亦可讓大車壓駛；車道改為螺旋線形，搭配指向線，引導車輛由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流。同時，進出圓環處加強槽化線與讓路線，明確提醒禮讓環內車輛與行人優先。

此外，考量周邊商業與通勤需求，在不影響行人與行車安全前提下，外路肩也妥善規劃停車格與管理方式。緊鄰圓環的中正路段，因設有多條公車路線，這次同步畫設公車彎，讓公車停靠不再影響後方車流。

交通管制科長劉昆和表示，「下了車，你我都是行人」是交通工程的重要理念。考量新圓環初期用路人尚未熟悉，已與警察局協調，前3個月以宣導、勸導為主，待用路人逐步熟悉新的標線與標誌後，再滾動檢討執法方式，共同打造更安全、有秩序的交通環境。

新營圓環改造為多車道螺旋圓環，重視行人優先權，將先展開3個月宣導期。（南市交通局提供）

新營圓環新設計讓車流在進入圓環前就清楚分流。（南市交通局提供）

新設計讓車流在進入圓環前清楚分流，期能降低車與車、車與行人之間的衝突，提升安全與通行效率。（南市交通局提供）

