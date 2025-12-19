新北啟用「交評交維送審AI檢核網」 半天就有結果

新北市府交通局長鍾鳴時指出，交通局今（19）日啟用「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助進行交通影響評估及交通維持計畫的書面檢核。（記者黃子暘攝）

善用人工智慧（AI）技術，可提升行政效率。新北市府交通局長鍾鳴時指出，交通局今（19）日啟用「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助進行交通影響評估及交通維持計畫的書面檢核，能快速判斷報告內容是否符合規範，將審查時間從原本的2週以上縮短為半天，加速提升行政效率，隨著明年第二行政中心完工，系統功能將透過持續累積交通數據與模組化技術，打造具智慧反應能力的交通管理系統。

交通局專門委員林昭賢指出，為降低建案與公共工程施工、營運期間對周邊交通的衝擊，依法須提送交評及交維計畫，然而目前每年需審查的交評、交維報告書數量已達300多件，案件量龐大，且內容繁複，對行政人力與審查時程均形成壓力；為因應龐大審查需求，交通局建置「交評交維送審AI檢核網」作為獨立輔助工具導入審查流程，該系統結合大型語言模型與既有交通規範與資料庫，可自動進行書面內容檢核，快速比對報告是否符合規定門檻與格式要求，大幅縮減報告書比對檢索工作，讓承辦人員能更專注於專業判斷與實質交通安全審查。

鍾鳴時補充，這套系統將原本仰賴人工的檢核流程，轉型由「AI快速判讀審查」，未來將逐步導入更多實務應用，包括輔助同仁進行交通會勘資料彙整與重點提示、提供AI智慧客服即時受理民眾交通設施報修與查詢服務，及發展智慧運輸中心語音助理，協助即時掌握交通狀況與應變資訊。

