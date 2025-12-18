日均30孩童交通傷亡 靖娟：近1成不清楚駕駛視野死角

靖娟兒童安全文教基金會、遠通電收、遠創智慧uTagGo與徐元智先生紀念基金會，今（2025）年共同推出「校外教學安全Go」線上闖關遊戲。（圖由靖娟基金會提供）

為守護孩童等弱勢交通族群者的用路安全，靖娟兒童安全文教基金會、遠通電收、遠創智慧uTagGo與徐元智先生紀念基金會，今（2025）年共同推出「校外教學安全Go」線上闖關遊戲，透過模擬校外教學情境，教導兒童乘車、停車場等道安知識。靖娟基金會執行長許雅荏表示，遊戲測驗顯示學童安全意識普遍提升，但仍有近一成學童不清楚「視野死角」成因，需加強宣導「集、轉、探」。

許雅荏並舉交通部今年1至7月交通事故死亡人數與去年同期比較，包括機車、高齡、酒駕及兒少等重要指標皆呈下降，但行人死亡增加2人，而依警政署統計，近4年台灣每年平均有1萬476名12歲（含）以下兒童在交通事故中傷亡，等於每天有近30名孩子因事故受傷或失去生命。

遠通電收表示，自2018年起即參與靖娟「小黃帽計畫」，合力製作三部「兒童道安數位教材」及交通安全繪本提供全台小學免費申請，今年推出線上道安遊戲，累計超過3500所學校申請、觸及超過35萬名學童，持續縮短城鄉道安教育落差。

靖娟基金會分析近4年兒童交通事故資料也發現，兒童身為行人時，主要死傷肇因前三名為：穿越道路未注意左右來車、未依標誌或標線穿越道路，以及在道路上嬉戲或奔走不定，「校外教學安全Go」線上闖關遊戲與道安測驗，透過沉浸式互動情境，宣導兒童乘車安全須知，並提醒學童於位處停車場時，應避免在大車周邊逗留與奔跑，以降低事故風險，另分析5766份道安測驗結果，近一成學童不清楚「駕駛視野死角」是因車體較高大及進入駕駛眼睛看不到的範圍所造成，顯示視野死角認知有待加強。

但也發現，學童在乘車與停車場安全觀念普遍正確，高達98%知道上車第一件事是繫上安全帶；也有高達91%的學童明白，下車後應依照指示行走且不在車輛四周逗留、97%的學童認知停車場並非遊戲場所。

許雅荏表示，兒童身形矮小，比大人更容易進入駕駛視野死角範圍，呼籲兒童與家長應熟記防範視野死角「集、探、轉」口訣：「集」中注意力，專心行走、專注行車；左右「轉」確認，左右查看來車與行人；「探」頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

