    首頁 > 生活

    苗栗看守所以宗教關懷引領重生 收容人受感召受洗

    2025/12/18 16:01 記者張勳騰／苗栗報導
    收容人受洗，迎接生命的新生。（苗栗看守所提供）

    收容人受洗，迎接生命的新生。（苗栗看守所提供）

    耶誕佳節前夕，法務部矯正署苗栗看守所結合財團法人基督教更生團契苗栗區會關懷弱勢收容人、傳遞希望與祝福，今（18）日由牧師邱彼得率領15位志工，到栗看守所舉辦「耶誕歡樂見證會」，以詩歌、見證與祝福，有收容人當場接受受洗儀式，象徵在信仰中迎接生命的新生。

    今天的見證會除安排詩歌分享，讓悠揚歌聲撫慰人心外，亦邀請已順利復歸社會的更生人黃先生現身說法，分享自己在人生迷失之際，如何在耶穌的引導與更生團契的陪伴扶持下，重新找回方向，勇敢面對過往，最終重返社會、建立美滿新的人生。

    會中，有收容人在眾人見證與祝福下，接受受洗儀式，象徵在信仰中迎接生命的新生，也期許自己未來能重新出發，現場氣氛莊嚴而感人。

    苗栗看守所表示，透過宗教關懷與生命見證活動，不僅能安定收容人情緒，更有助於引導其反思人生、重建正向價值。期盼藉由社會各界持續的愛心投入，陪伴收容人在人生轉彎處找到希望，迎向重生的道路。

    結合財團法人基督教更生團契苗栗區會志工，以詩歌為收容人帶來溫暖與關心。（苗栗看守所提供）

    結合財團法人基督教更生團契苗栗區會志工，以詩歌為收容人帶來溫暖與關心。（苗栗看守所提供）

    圖
    圖
