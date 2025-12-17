嘉縣番路鄉長輩、幼兒同樂報佳音 耶誕節點燈祝福

日照中心及關懷據點長輩，今天與幼兒一起報佳音。（安道基金會提供）

迎接溫馨的耶誕佳節，天主教安道基金會番路保祿日照中心及關懷據點長輩，今天攜手番路鄉立幼兒園幼童組「聖誕天使隊」，在嘉義縣番路鄉街頭以歌聲、舞蹈報佳音，送上糖果獻上耶誕祝福，番路保祿日照中心並舉辦耶誕點燈祝福儀式，為番路鄉祈求平安喜樂。

安道社會福利慈善事業基金會執行長吳敏華、番路鄉長蕭博勝、嘉義縣議長張明達夫人黃瓊賢、全泓集團執行長蔡長晃夫人林春黎等人，今出席活動參與點燈祝福儀式。

蕭博勝說，耶誕節是天主教非常重要的日子，就像過年時大家聚在一起團圓吃飯一樣，今年長輩、幼兒「童銀共樂」，不僅讓長輩走入社區、孩子學習關懷，也讓番路鄉在歲末時節充滿溫馨與正能量，互助平安，一起甜蜜過耶誕。

黃瓊賢表示，第一次參加安道耶誕點燈，代表愛、歡樂與光明，尤其很開心看到長輩與幼兒園孩子手牽手，傳愛至番路鄉社區共同報佳音；感謝基金會，透過日照中心及關懷據點照顧長輩，讓長輩在熟悉的環境下生活，也讓女子安心外出打拚。

吳敏華說，今年保祿日照及據點與番路幼兒園合作舉辦踩街報佳音，希望讓大家感受耶誕節氣氛，同時達成童銀共樂目標，讓長輩重拾與孩童玩樂的快樂時光；耶誕節是慶祝耶穌降生的日子，透過耶誕點燈，將所服務的愛傳出去，成為每個人心中最棒的祝福；保祿日照中心期望在3年內完成不同架構的服務，包含交通、居家等等，滿足番路鄉社會服務工作，實現教會「哪裡有需要，就往那裡去」的精神。

番路幼兒園園長林佳慧（左至右）、番路鄉長蕭博勝、安道基金會執行長吳敏華。（安道基金會提供）

嘉縣議長張明達夫人黃瓊賢（右二）出席活動，給與社區祝福，感受耶誕溫馨氛圍。（安道基金會提供）

