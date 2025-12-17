為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化線西明年將移除舊衣回收箱 首開舊衣棉被回收專車

    2025/12/17 21:31 記者劉曉欣／彰化報導
    舊衣回收箱常見被撐爆了，民眾直接就放在箱外。（彰化縣政府提供）

    舊衣回收箱常見被撐爆了，民眾直接就放在箱外。（彰化縣政府提供）

    彰化縣線西鄉將於2026年首次開辦舊衣棉被回收專車，鄉長蘇韋峻表示，因為現有的舊衣回收箱常常變成髒亂點，塞不進的棉被枕頭就丟在箱外，決定明年起不再擺放回收箱，改由每週一次定時定點的回收專車來清運。

    蘇韋峻指出，線西鄉共有8村，將從明年起安排舊衣棉被回收專車，固定在每星期二上午7點半到8點40分來進行定點清運，分成兩車兩路線，每條路線各停靠4個定點，每處都停靠10分鐘，剛好8個村子都各有一處定點，方便民眾就近等待回收專車到來。

    蘇韋峻強調，舊衣棉被回收專車的回收項目，除了舊衣、棉被以外，還有枕頭與玩偶，讓民眾不必再大老遠載到回收箱的地點來丟，而專車定時定點的清運方式，不只解決回收箱變髒亂點，也讓民眾養成家居紡織類回收習慣，不要再丟到一般垃圾了！

    彰化線西將於明年起提供定時定點的舊衣棉被回收專車服務。（線西鄉公所提供）

    彰化線西將於明年起提供定時定點的舊衣棉被回收專車服務。（線西鄉公所提供）

    舊衣回收箱常見被民眾把整包棉被放在箱旁。（彰化縣政府提供）

    舊衣回收箱常見被民眾把整包棉被放在箱旁。（彰化縣政府提供）

    彰化線西舊衣回收箱將於明年全數撤除。（彰化縣政府提供）

    彰化線西舊衣回收箱將於明年全數撤除。（彰化縣政府提供）

