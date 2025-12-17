週四北部有局部短暫雨 各地清晨偏涼下探15度

週四基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率。（資料照）

週四（18日）受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請早出晚歸的民眾，適時增添衣物做好保暖。

中央氣象署預報，明天受東北季風影響，台灣東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及金門、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖多雲到晴。明晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車請注意安全。

溫度方面，明天北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也較涼，新竹以南日夜溫差大，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，明晚西半部地區雲量會逐漸增多，有些地方逐漸有短暫陣雨開始出現，天氣稍轉不穩定。週五水氣雲雨帶仍逐漸通過台灣，各地普遍都有短暫陣雨機會。不穩定天氣預估到週六晚上降雨才會比較減少。

紫外線指數方面，週四除了北北基宜；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週四受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

