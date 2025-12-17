陸軍龍潭點燈營造佳節氣氛 官兵化身耶誕老人 小朋友High翻

現場主持人進行有獎徵答暖場活動，現場互動熱絡。（陸軍提供）

耶誕佳節即將到來，為慶祝溫馨節日並深化軍民情誼，陸軍司令部今（17）日晚間舉辦「點亮陸軍、國家安心」耶誕點燈活動，搭配軍樂隊動感演出，為桃園龍潭地區增添濃厚佳節氛圍，陸軍副司令張台松中將更現場化身耶誕老公公，向現場學童發贈糖果與小禮物，拉近周邊居民與陸軍營區距離，傳遞暖流。

陸軍今天的點亮活動邀請龍潭區長鄧昱綵、九龍、富林及上華里長等地方仕紳及周邊居民們共襄盛舉；透過軍樂隊的動感演出、點燈祈福儀式及溫馨的發糖果活動，讓現場民眾們感受到濃厚的耶誕氛圍，更展現國軍鐵漢柔情、敦親睦鄰的守護力量。

請繼續往下閱讀...

軍樂隊熱力登場 大漢耶誕大道溫馨璀璨

陸軍指出，活動在陸軍軍樂隊的組曲表演中揭開序幕，樂隊演奏流行歌曲「星期五晚上」，官兵們展現熱情活潑的一面，帶領現場學童一起挑戰「16蹲」舞步，軍民同樂、活力四射，增添熱鬧氛圍；隨後，由陸軍副司令張中將邀請與會貴賓，共同將手放上象徵希望的大型水晶球，齊聲喊出「點亮陸軍、國家安心」，瞬間點亮大漢營區周邊的燈飾及綠園大道，象徵著愛與希望之光，也期盼來年順利平安。

甲、戰車化身燈飾 軍事元素超吸睛

此次的點燈佈置別出心裁，將剛硬的軍事裝備與柔和的節慶燈光巧妙結合，並設置了多款專屬陸軍的造型燈條，包含成對的甲車、戰車，以及生動的國軍官兵敬禮、戰鬥蹲姿等各式戰鬥剪影及武器裝備，這些軍事元素，在燈光的勾勒下顯得格外吸睛，不僅在黑夜中呈現國軍堅實守護國家的形象，更讓軍事元素與耶誕節溫馨完美融合，成為今晚最獨特的亮點。

陸軍強調，活動期間張台松偕同官兵變身耶誕老公公，親自發送糖果與小禮物給現場的學童們，小朋友們興奮之情溢於言表，場面溫馨感人。

龍潭區長鄧昱綵表示，很開心今天來到大漢營區前參加耶誕點燈活動，學童們玩得十分盡興，充滿歡笑與驚喜，希望透過今天的活動，能夠讓周邊居民認識國軍、瞭解國軍，深化全民國防理念，更重要的是，以後一定要支持國防。

張台松表示，「陸軍是龍潭的好朋友、好鄰居，更是國家安定的守護者」，此次點燈活動，不僅拉近營區與周邊居民的距離，讓國軍與地方連結更加緊密，更期盼藉此創造軍民共融的和諧氛圍，將「點亮陸軍、國家安心」的守護暖流，傳遞至社會的每一個角落。

陸軍樂隊以流行樂曲加上「16蹲」舞步與民眾、學童們同樂，現場熱力四射。（陸軍提供）

陸軍樂隊演奏耶誕組曲等多首膾炙人口歌曲。（陸軍提供）

陸軍副司令張台松中將偕同龍潭區長等多位嘉賓共同參與點燈活動。（陸軍提供）

現場民眾爭相與創意燈飾合影。（陸軍提供）

陸軍副司令張台松中將偕同龍潭區長等多位嘉賓共同參與點燈活動。（陸軍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法