    首頁 > 生活

    永康砲校搬走了！公所紀念「湯包」網購截止 元旦限量現場搶購

    2025/12/17 19:30 記者吳俊鋒／台南報導
    砲校的搬遷，永康公所推出湯山營區紀念包。（記者吳俊鋒攝）

    砲校的搬遷，永康公所推出湯山營區紀念包。（記者吳俊鋒攝）

    原稱「陸軍砲兵飛彈學校」的台南陸軍砲兵訓練指揮部搬離永康，落腳長達73年，見證城市的變遷與發展，也為鄉親留下共同生活回憶，公所以其駐紮的湯山營區為主題推出限量紀念包，趣味簡稱「湯包」，特製徽章、水壺、背帶、鑰匙圈、野戰帽及應援毛巾等系列商品，讓大家典藏歷史，網路預購已經截止，元旦是最後機會，專人加班現場販售。

    永康區長李皇興說，砲校已搬遷到關廟，發展歷史仍受到矚目，公所特將市長黃偉哲在最後一波的部隊移防時，與指揮官互贈的紀念品復刻、組合，以「湯山紀念包」形式，為讓鄉親們與退伍官兵能夠典藏珍貴回憶，別具意義。

    李皇興說，湯山紀念包是公所獨家推出，將營區入口意象圖騰刻印在系列的裝備上，設計有7款徽章、3種鑰匙圈，採隨機方式與砲彈造型水壺、專屬背帶、應援毛巾、野戰帽等，以迷彩帆布袋組合成套，都是實用而且有文化感的設計，限量800份。

    李皇興說，湯山紀念包先開放網路預訂，迴響熱烈，已經截止，僅剩200份讓民眾現場購買，元旦當天上午9點起在公所1樓販售，會有專人加班受理，數量有限，動作要快，以免向隅，一起收藏砲校歲月的深刻記憶，迎接永康未來新篇章。

    為了感謝大家熱情參與而推出的「湯包神秘條碼」抽獎活動，5位幸運兒已公布在Facebook臉書粉絲頁，李皇興提醒，最後機會是元旦的現場販售，有興趣的民眾要把握。

    永康公所推出的紀念「湯包」，徽章有7種款式。（記者吳俊鋒攝）

    永康公所推出的紀念「湯包」，徽章有7種款式。（記者吳俊鋒攝）

    永康公所推出的紀念「湯包」，鑰匙圈有3種款式，隨機組合。（記者吳俊鋒攝）

    永康公所推出的紀念「湯包」，鑰匙圈有3種款式，隨機組合。（記者吳俊鋒攝）

    圖
    圖
    熱門推播