音樂連結部落文化、環保 42人偏鄉小校「寶抱鼓」打出自信心

全校僅有42名學生的台東三仙國小，透過音樂教育連結部落文化、環保概念，以廢棄浮球製成「寶抱鼓」並組成打擊樂團，還參與比賽獲獎，成功促進孩子對自我文化的認同，甚至提升學業上的自信。（記者楊綿傑攝）

偏鄉小校孩子靠部落傳統樂器找回自信！全校僅有42名學生的台東三仙國小，透過音樂教育連結部落文化、環保概念，以廢棄浮球製成「寶抱鼓」並組成打擊樂團，還參與比賽獲獎，成功促進孩子對自我文化的認同，甚至提升學業上的自信。而在元大公益圓夢計畫支持下，三仙國小寶抱鼓隊明年將到台中市，與大元國小進行音樂與體育交流，開拓孩子的視野。

三仙國小校長蘇姿穎表示，全校學生9成以上是阿美族，傳統樂器寶抱鼓可連結到部落的捕魚文化。鼓隊成立5年，學生從中年級開始加入，由校外的業師指導，每週練習半天。透過元大公益圓夢計畫，將於明年前往台中與體育及打擊樂表現出色的大元國小交流，並搭配都市體驗預計安排3天2夜行程，帶他們玩樂園、參觀歌劇院、搭乘高鐵等，開拓偏鄉孩子的視野。

請繼續往下閱讀...

蘇姿穎提到，過去孩子面對別人問問題，都不太敢回答，參與鼓隊後經過完整的訓練、對外表演、參加比賽，大幅提升孩子自信心。她舉例，以往看到其他樂團拿西式樂器、穿西裝，孩子都很羨慕，但前次比賽他們穿上正式族服，獲得滿場關注，完賽後孩子甚至不想脫下族服。這份信心也延伸到其他科目的學習，因為孩子認為「自己做得到」。

另外，面對遷村、少子女化挑戰，位於高雄小港大林蒲社區鳳林國中則推動「跟著皮猴上山下海趣計畫」。校長王慧君表示，面臨要離開生長的地方，希望孩子走入社區關懷人事物，因此教師帶著孩子進行田野調查、蒐集資料，發現在地的故事，進一步與永興樂皮影劇團、玫好時光Podcast團隊串連，走入周邊學校推廣皮影戲，還開設Podcast節目「皮猴講古：越講越有影」，盼藉聲音保留下文化與記憶，甚至奪下今年廣播金鐘獎項。另也將在地故事延伸至學科內容，結合校內師資進行趣味科普解說，把傳統藝術與現代知識融合，過程中有賴元大企業志工陪伴入校推廣，並結合公益平台共同推廣。

「Dream Big元大公益元夢計畫」已進入到第九屆，今年主題是「翻越山海、育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」、「社區共好，追夢不老」為方向，共選出8個圓夢計畫，將提供每團30萬元圓夢金，也會在活動進行時投入志工人力協助。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，今年圓夢計畫突破傳統公益框架，企業志工不僅將前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，同步開辦數位培力工作坊，邀請歷屆圓夢團體一同透過AI技術與素養，升級經營管理與倡議能量，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升。

「Dream Big元大公益元夢計畫」已進入到第九屆，今年主題是「翻越山海、育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」、「社區共好，追夢不老」為方向，共選出8個圓夢計畫，將提供每團30萬元圓夢金，也會在活動進行時投入志工人力協助。（記者楊綿傑攝）

高雄小港大林蒲社區鳳林國中推動「跟著皮猴上山下海趣計畫」，從發現在地的故事，進一步與永興樂皮影劇團、玫好時光Podcast團隊串連，還開設Podcast節目奪下今年廣播金鐘獎項。（元大文教基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法