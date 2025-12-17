雲林幼兒園畢旅澳珠4天3夜引熱議 園方緊急宣布取消

雲林縣一家私立幼兒園原訂明年5月畢業旅行到珠海4天3夜，消息傳出引起熱議。（記者黃淑莉攝）

雲林一家私立幼兒園畢業旅行為澳門珠海4天3夜，小孩1人收費2.3萬元，家長將通知單PO文社群引起熱議，園方下午發出公告，指因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消。

雲林一家幼兒園畢旅通知，2026年5月16日到19日要前往澳門、珠海4天3夜，團費包括領隊小費、園區定點至機場來回接送，大人1人2萬5400元，小孩2至11歲不占床2萬3400元，嬰兒不占床6200元。

有家長把通知單PO上社群引起熱議，有網友留言「不能理解小朋友在澳門可以玩什麼」、「好扯，現在幼兒園都出國玩了」、「真心覺得小小孩童不用去澳門」、「不說還以為大學生的畢旅」。

不過也有家長支持認為用畢旅名義讓家長帶孩子一起出國旅遊，有同學一起算是很好的回憶；另外有網友留言說有幼兒園畢旅要去日本大阪、京都，超扯的。

幼兒園陳姓園長受訪表示，學校明年畢業旅行預計在7月底辦理，行程是帶孩子搭火車到南投車埕一日遊，全體都會參加，家長也可以自由參與。5月的澳珠4天3夜遊是因有老師參加機構員工旅遊，覺得行程內容非常適合幼兒參與，為了讓孩子在幼兒園階段留下珍貴的親子回憶，特別規劃這場「親子畢業旅行」。

她強調，這是提供一個旅遊資訊，讓家長多一個選擇，且完全是自由參加，若有成團園方也會派老師隨行，老師部分也是自費。

不過因訊息在網路引起熱議，園方下午發表公告，指感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓他們能更周全地思考，針對明年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規劃，也感謝家長的關心、提醒與體諒，他們將持續以孩子的安全、學習與幸福為最重要的考量。

