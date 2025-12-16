蘇澳煙波泡水車補償2.0版「3萬+車輛現值50％」自救會拒絕已有人喊告

12月3日宜蘭縣政府消保官王雅琳曾召開協調會，煙波同意提出新的補償方案。（資料照）

上個月蘇澳暴雨造成煙波大飯店蘇澳館地下室淹水，30多台車泡水衍生爭議。煙波飯店提出補償2.0版，每台車慰問金從1萬元增至3萬元；每台車的補償依定率遞減法計算後，車輛現值從35%提高至50%；飯店表示，此事件是天災，已盡最大善意補償；車主自救會則強調是人禍，不接受新方案且已有部分車主決定提告求償。

蘇澳煙波飯店第一版的補償方案包含每台車提供慰問金1萬元，每台車計算現值（依定率遞減法計算）後提供車輛現值35%補償，以及公司會全額代為支付相關拖吊費用。自救會當時強調，飯店以定率遞減法計算現值35%為賠付標準，金額過低，自救會無法接受，賠償金額應以保單殘值計算至少1.25倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。

雙方在12月3日經宜蘭縣政府消保官王雅琳協調，飯店同意提出新的補償方案；據了解，新的補償方案已經出爐：1、每台車提供相當於2個月租車費的交通不便慰問金3萬元。2、每台車依司法院汽車折舊試算表計算現值（採定率遞減法），提供現值50%作為補償。3、公司全額支付拖吊費用。

飯店強調，11月11日的事件為不可抗力之天災所致，可以理解旅客因此遭遇到不便，基於最大善意同意提出新的方案。

對此，自救會重申這起事件是人禍造成，飯店要負起全部責任，不同意業者採定率遞減法的設算方案，目前已有10位車主委託律師處理。

據指出，以200萬元的車試算，若採定率遞減法，3年車的現值約僅剩50萬元；若以投保殘值計算，因折舊率不同，大致會落在85萬到125萬元之間，由於雙方設算方式不同，金額存在相當大差異。

