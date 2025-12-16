為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣港務公司新造受泥船 明年第2季加入營運

    2025/12/16 17:05 記者蔡昀容／台北報導
    高601號受泥船2026年第二季投入高雄港浚挖行列。（高雄港務分公司提供）

    為維持港口水深，高雄港設有浚挖船隊，不過部分船齡近30年。高雄港務分公司主秘林麗美表示，新造受泥船「高601號」預計2026年第二季加入浚挖工作，清運效率較原船隻高，年運量約2.76倍。

    高雄港浚挖船隊包括挖泥船、受泥船。耙吸式挖泥船自備挖泥設備，可耙吸淤泥到船上，並載運到海拋區，挖掘深度可達20米，通常負責港區主航道浚挖。

    受泥船則要搭配鏟斗式或抓斗式挖泥船，才能完成任務。鏟斗式或抓斗式挖泥船，會負責將淤泥鏟挖到受泥船上，再由受泥船載運淤泥至海拋區，通常負責碼頭船席浚挖。

    高雄港目前有1艘耙吸式挖泥船、1艘鏟斗式挖泥船、2艘抓斗式挖泥船、2艘受泥船，其中受泥船船齡分別是26、30年。主秘林麗美表示，新造受泥船「高601號」將在明年第二季加入浚挖船隊，汰換30年船齡受泥船「高608號」。

    新受泥船由新加坡專業造船廠「金興造船工程私人有限公司」承造，船長62公尺、船寬11公尺、最大航速14節、馬力3200匹，年運量估6萬9000立方公尺，是原船2萬5000立方公尺的2.76倍。

