基隆－石垣島拚年底首航 各艙照片、票價曝光

「基隆－石垣島」航線由YAIMAMARU渡輪載客。（圖由華岡集團提供）

「基隆－石垣島」客貨海運固定航線，力拚今年底前首航，今天（16日）公布各艙等照片及票價，單程2800元至1萬500元不等。業者表示，開航優惠票價預計下週公布，最低優惠至2000元，最大優惠價差2000元。

日本航運業者與台灣業者合作營運「基隆－石垣島」定期航班，每週3航班，國人花幾千元即可出國，消息釋出引起熱議。航線本月完成總代理及國際固定航線登記，執航的YAIMAMARU渡輪，總噸位約2.1萬噸，共122間艙房、493床位。

台灣業者華岡集團公布各艙房定價，單程不含碼頭服務費及其他稅金。皇家套房1張雙人床，每人1萬500元，每房2萬1000元；豪華套房2張單人床，每人5600元，每房1萬1200元；家庭房4人通鋪，每人5600元，每房2萬2400元。

標準房A為6人通鋪，每人4900元，每房2萬9400元；標準房B雙人房，每人4200元，每房8400元，分成2張單人臥鋪、1張上下鋪房型；標準房B四人房，每人4200元，每房1萬6800元，為2張上下鋪。

標準房C為6人房，2張上下鋪每人4900元，2個通鋪位每人4200元，每房2萬8000元；標準房G為15人通鋪，每人2800元，每房4萬2000元。

航線力拚今年底前首航，不過選在冬季開航，可能影響民眾搭乘意願。總經理洪郁航表示，會提供外界「有吸引力的優惠票價」，預計下週公布；單程票價最低優惠至2000元，最大優惠價差達2000元，提高民眾嘗試及體驗意願。洪說明，首航及開賣確切時間將一起公布。

「基隆－石垣島」航線由YAIMAMARU渡輪載客，皇家套房為雙人房。（圖由華岡集團提供）

「基隆－石垣島」航線由YAIMAMARU渡輪載客，家庭房4人通鋪。（圖由華岡集團提供）

「基隆－石垣島」航線各艙等票價。（圖由華岡集團提供）

