響應國際身障日 苗縣府首創表揚模範身障服務家庭

苗銅鑼鄉75歲曾定隆（左6），是最高齡「家庭照顧者楷模」，獲縣長鍾東錦（左5）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今（16）日舉辦「閃耀生命．共融無礙」國際身障日表揚活動，今年新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項；受表揚者最高齡是銅鑼鄉75歲的「家庭照顧者楷模」曾定隆，他不只長期照顧智能障礙者的長子與長孫，更積極推動心智障礙者權益與服務；另梁鎮村及吳麗琴夫妻檔，投入身障領域當志工31年，無怨無悔的付出。縣長鍾東錦逐一頒發獎座與獎勵金給得獎者，肯定他們努力耕耘、發光發熱的生命經驗。

苗縣府社會處指出，每年12月3日是聯合國訂定的「國際身心障礙者日」，目的是希望大家都能關心生活周遭的身障朋友們，且政府要擔負起照顧身障朋友們的重要角色，有效提升身障朋友們的權益。

請繼續往下閱讀...

苗縣府今天表揚傑出身障人士、家庭照顧者楷模、績優身心障礙福利服務專業人員、大小復康巴士交送為民服務獎、績優身心障礙社團，共有46組受表揚者及單位，今年度不僅提高獎勵金，更新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項。

除表揚曾定隆外，還表揚最年輕的是「傑出身障人士」27歲黃靖騰，積極爭取心智障礙者權益；更在2016年榮獲總統教育獎大專組殊榮。今年度新增獎項的模範身障服務家庭，分別有梁鎮村及吳麗琴夫妻檔、林素珠及汪以凡母子檔，以及林明聰、林式文兄弟檔獲此殊榮；其中梁鎮村及吳麗琴夫妻投入身障服務志工31年，許多脊髓損傷者都受過兩夫妻的照顧，更帶領家中子女一起投入公益，大女兒還擔任視覺障礙者的引導員。

此外，養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值115萬元的復康巴士，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。

27歲黃靖騰（左4）積極推動心智障礙者權益，獲苗栗縣政府表揚最年輕的傑出身障人士。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今年新增模範身障服務家庭，其中梁鎮村、吳麗琴夫妻投入身障服務志工31年，無怨無悔的付出。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府表揚傑出身心障礙人士。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法