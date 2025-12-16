為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東縣創意戲劇初賽登場 5隊近百位選手爭代表權

    2025/12/16 14:09 記者黃明堂／台東報導
    台東縣114學年度學生創意戲劇比賽初賽，今天在藝文中心舉行。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣114學年度學生創意戲劇比賽初賽，今天在縣府文化處藝文中心舉行，計有5組隊伍、近百名學子登台競技，這次比賽的優勝者將代表台東縣參加全國決賽。縣政府教育處表示，為因應台東縣將承辦115學年度全國賽，因此，今年度首創將舞蹈與戲劇賽事分流辦理，盼以更專業、聚焦的模式培育學生藝術創造力與自信心。

    教育處蔡美瑤處長感謝海端國小、都蘭國小、大坡國小、德高國小、三間國小、豐里國小及池上國中等學校協力辦理，共同致力於推動學生對藝術與人文的興趣，為學生提供展現才華的舞台，今年學生創意戲劇比賽初賽共有近百名選手、5組隊伍參賽，競爭激烈，展現學子在戲劇創作上的豐沛能量。

    教育處說明，台東縣將於115學年度承辦「全國學生創意戲劇比賽」，今年度將「舞蹈」與「創意戲劇」比賽分開舉辦，重新調整資源配置以提升賽事專業度。舞蹈比賽已於11月29日、30日在寶桑國中社區學生活動中心圓滿完成。今天獨立辦理的創意戲劇賽，不僅讓參賽隊伍獲得更專注的展演空間，也透過邀請國立台東大學兒童文學研究所、國立屏東大學、嘉南藥理大學學者及蘋果劇團實務工作者擔任評委，提升賽事專業深度與廣度。

