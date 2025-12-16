嘉市崇文國小師生製作再生音箱 傳愛尼泊爾

嘉市崇文國小學童利用桃花心木，製作再生「傳愛揚聲音箱」，以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

嘉義市崇文國小師生繼10月捐款支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害救援工作，歲末耶誕佳節將至，昨（15日）響應台灣世界展望會以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩，透過運用校園停車場拆除工程留下的桃花心木，製作再生「傳愛揚聲音箱」，傳揚「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」。

崇文國小校長許原嘉說，嘉義以木立城，也以愛立城，這次由學校小女童軍發起的行動，將木材再生、音樂創作、公益捐款完美結合，也要感謝協力的章魚哥木工坊，不只協助音箱製作，也到校教導同學雷雕技術。

請繼續往下閱讀...

義賣活動還有兩位來自巴基斯坦老師Zain Ali與Ahsan umar一起加入。他們目前就讀於中正大學攻讀碩士班，同時也在崇文國小擔任外籍教師。

兩位老師不僅協助義賣，還與學童進行中英雙語互動，讓學童在實際參與公益的過程中，自然練習語言，增進交流，也讓整個活動更加有意義。

Zain Ali老師說，學童展現出想要幫助世界各地其他學生的心，這樣的活動鼓勵更多學童願意付出、分享自己所擁有的東西，他認為這是一個很好的經驗，也能帶來超越課堂學習的影響力。

就讀3年級的鄭可昕同學說，結合台灣畫家林玉山「蓮池」的畫作在音箱上作畫，成為義賣活動中炙手可熱的義賣商品，用自己的力量來支援義賣活動，感覺很開心。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯說，崇文國小是台灣世界展望會長期的好夥伴，無論在國內的幫助或國外協助都不遺於力，展望會邀請大家一起參與推動改變及公益的平台，一起翻轉脆弱兒童的生命，愛心捐款專線：05-2310379分機104。

嘉市崇文國小學童彩繪「傳愛揚聲音箱」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

嘉市崇文國小師生傳揚「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法