為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市崇文國小師生製作再生音箱 傳愛尼泊爾

    2025/12/16 13:02 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市崇文國小學童利用桃花心木，製作再生「傳愛揚聲音箱」，以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    嘉市崇文國小學童利用桃花心木，製作再生「傳愛揚聲音箱」，以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    嘉義市崇文國小師生繼10月捐款支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害救援工作，歲末耶誕佳節將至，昨（15日）響應台灣世界展望會以義賣方式捐款資助尼泊爾弱勢女孩，透過運用校園停車場拆除工程留下的桃花心木，製作再生「傳愛揚聲音箱」，傳揚「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」。

    崇文國小校長許原嘉說，嘉義以木立城，也以愛立城，這次由學校小女童軍發起的行動，將木材再生、音樂創作、公益捐款完美結合，也要感謝協力的章魚哥木工坊，不只協助音箱製作，也到校教導同學雷雕技術。

    義賣活動還有兩位來自巴基斯坦老師Zain Ali與Ahsan umar一起加入。他們目前就讀於中正大學攻讀碩士班，同時也在崇文國小擔任外籍教師。

    兩位老師不僅協助義賣，還與學童進行中英雙語互動，讓學童在實際參與公益的過程中，自然練習語言，增進交流，也讓整個活動更加有意義。

    Zain Ali老師說，學童展現出想要幫助世界各地其他學生的心，這樣的活動鼓勵更多學童願意付出、分享自己所擁有的東西，他認為這是一個很好的經驗，也能帶來超越課堂學習的影響力。

    就讀3年級的鄭可昕同學說，結合台灣畫家林玉山「蓮池」的畫作在音箱上作畫，成為義賣活動中炙手可熱的義賣商品，用自己的力量來支援義賣活動，感覺很開心。

    台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯說，崇文國小是台灣世界展望會長期的好夥伴，無論在國內的幫助或國外協助都不遺於力，展望會邀請大家一起參與推動改變及公益的平台，一起翻轉脆弱兒童的生命，愛心捐款專線：05-2310379分機104。

    嘉市崇文國小學童彩繪「傳愛揚聲音箱」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    嘉市崇文國小學童彩繪「傳愛揚聲音箱」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    嘉市崇文國小師生傳揚「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    嘉市崇文國小師生傳揚「嘉義孩子用嘉義的木頭，做跨國的公益」。（台灣世界展望會嘉義辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播