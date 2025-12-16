為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄下達吃瓜群眾召集令！「天使瓜」12/20亮相邀千人吃瓜

    2025/12/16 11:58 記者陳文嬋／高雄報導
    新品「天使瓜」將於12月20日亮相，高雄下達吃瓜群眾召集令！（記者陳文嬋攝）

    高雄市農業局攜手農友種苗研發全新洋香瓜品種「天使瓜」，將於12月20日神農市集首度亮相，號召千人齊聚凹子底森林公園，自備湯匙大口「吃瓜」。

    本月神農市集最大亮點為全新發表洋香瓜「天使瓜」，由農業局與農友種苗、祥鶴生產合作社合作的結晶，為了讓民眾搶先品嘗新品甜蜜好滋味，推出「千人吃瓜」活動，民眾只要自備湯匙，即可兌換限量試吃機會，感受天使瓜獨特的香氣與口感。

    現場也將展售當季最受歡迎番茄，由農業試驗所及高雄農業改良場展示最新農業研究成果，展現高雄農業品種研發堅強實力；高雄在地小農嚴選畜產、時令蔬果與特色加工品外，雲林縣政府也帶來當地優質魚產及農特產，實現跨縣市農業交流。

    料理展演也是一大看點，農業局邀請無國界料理主廚阿海納到場，運用香甜爽脆「天使瓜」與肉質鮮美「台灣鯛」，研發獨家料理「桂花鮮果鯛魚串」，將清雅桂花、酸甜梅汁，完美包裹魚肉與瓜果鮮甜。

    農業局表示，神農市集縮短產地與餐桌距離橋梁，透過展售、試吃與互動，讓消費者看見農民在食安與品質上堅持，支持在地農業永續發展，現場還安排魔術表演及音樂演出。

