    高雄車站第一環圈公辦都更招商 台鐵12/17簽約

    2025/12/15 13:21 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵高雄車站每天進出約6萬人旅次。（資料照）

    為推動高雄車站及周邊地區土地活化，台鐵公司與高雄市政府合作推動高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業。台鐵公司表示，已徵得冠德建設為最優申請人，預計12月17日完成簽約。

    另外，台鐵辦理高雄車站空間招商及活化，其中北側下沉式廣場使用區域規劃作為舞台與展演空間，中央廣場使用區域規劃作為展售空間，預計於明年1月啟用；南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動，希望聚集人潮帶動車站及周邊發展。車站商業大樓暨車站周邊商業空間12月1日辦理綜合遴選，選出最優申請人，預計明年第1季完成簽約。

    除了車站商業空間，為發揮高雄車站每日進出約6萬旅次的雙鐵優勢，台鐵與高雄市政府、交通部鐵道局6月舉辦三方高層平台會議，就高雄車站周邊重大建設討論，並檢視「高雄車站周邊大都更綱要計畫（草案）」及案件進度，持續以高雄車站為發展核心，賦予車站周邊地區定位及發展構想，未來將加速高雄車站旅館大樓招商案及高雄中學旁自立路土地開發案招商。

    台鐵公司表示，期待未來高鐵南延高雄車站，結合交通運輸、休閒遊憩、餐飲等旅客所需服務，引進民間創意、完善車站機能、提升服務品質，帶動車站周邊商業活動，透過相關公私部門合作，推動高雄車站及周邊土地開發，翻轉高雄車站門戶意象。

