    首頁 > 生活

    台中8大慶典「全城開趴」 燈會、演唱會、住宿抽總統套房......

    2025/12/15 12:07 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市長盧秀燕宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府搶歲末節慶經濟商機，市長盧秀燕宣布推出八項節慶活動，除了台中綠美圖開幕、購物節發票登錄期延至明年、耶誕嘉年華會、五月天演唱會、跨年演唱會、頑童演唱會、元旦升旗及中台灣元宵燈會，此外，觀旅局還特別推出「來台中當總統」住宿抽獎，有機會抽到林酒店、金典酒店的總統套房。

    台中市政府今天舉行「台中HI8 全城開趴」的8大慶典活動，副市長鄭照新一一介紹8項活動，台中市發展演唱會經濟，8項慶典活動就有3項是演唱會，12月底至明年元月有五月天演唱會、頑童MJ116演唱會，還有跨年演唱會。

    市長盧秀燕表示，市府把8個慶典串聯起來，並且贈送大獎，有百萬現金、百萬汽車、還有總統套房。

    盧秀燕表示，購物節發票登錄最後期限原本是12月25日，配合慶典活動，延長至明年的2月3日，而且還加碼108萬大獎，8組8萬8，以及百萬汽車等好康。

    此外，盧秀燕表示，配合此次活動，觀旅局還推「來台中當總統，台中住宿消費送總統套房」的抽獎活動，民眾只要在台中住宿，就有機會抽中台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，歡迎大家來「台中當總統」。

    觀旅局表示，活動期間共2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日至115年2月3日旅宿業消費發票或收據，累計滿500元即可參加抽獎；第2階段115年2月15日至3月3日，民眾到中央公園參觀中台灣燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook抽獎貼文留言區即可參加抽獎。

    台中市長盧秀燕宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕宣布搶過年商機，陸續推八大慶典活動。（記者蘇金鳳攝）

