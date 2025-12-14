為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「東衛坑道」化身密室逃脫 刀光劍影照亮澎湖星空

    2025/12/14 17:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    東衛坑道化身密室逃脫，大小朋友用智慧闖關。（記者劉禹慶攝）

    原是澎湖軍事要塞的「東衛坑道」，今（14）日化身密室逃脫，讓大小朋友發揮集體巧思闖關，加上【光與影：穿越東衛的歷史】的主題，加上澎湖東衛天后宮「光與影」主題市集，將歷史、文創、美食與懸疑的解謎遊戲完美融合，成為澎湖冬季最狂限定活動。

    第一重挑戰：【光與影】主題市集，夜晚攤位在光影交錯中呈現，夜幕＋光影＋市集，直接變身澎湖最夢幻打卡現場。逛遍在地美食、手作工藝以及現場表演帶給民眾最詩意且獨特的購物體驗，處處可見大排長龍的人潮隊伍 ，吸引許多民眾扶老攜幼前往參加。

    第二重挑戰：【新兵任務】坑道密室逃脫，探險者將化身為接到機密任務的「新兵」，進入東衛天后宮的神秘隧道！探險者運用手中的微光，破解隱藏在影子裡的暗號，考驗民眾的機智、勇氣與團隊合作。 ​探險者將賦予勇士徽章，闖關遊戲後，被贈與一把 光影劍，再帶上「劍」踏入英雄路。

    透過活動進行，澎湖東衛天后宮與神秘坑道「全面解鎖」。今年不只升級，而是直接開掛級大進化，人人配備「光影劍」！全場可自由光影對打！光影在黑暗中劃出痕跡，帥到爆。同時也配合農曆年節即將到來，現場安排書法名家揮毫致贈墨寶，並融入小朋友闖關遊戲之中，自己動手寫書法，傳承傳統國粹。

    東衛主題市集，吸引民眾扶老攜幼前往參加。（記者劉禹慶攝）

