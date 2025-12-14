為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    永康人行道綠帶種番茄、小白菜 南市工務局：不移除就動手

    2025/12/14 17:28 記者蔡文居／台南報導
    有民眾利用台南永康區某處人行道旁的綠帶，種植各種蔬果。（擷取自台南式Tainan Style臉書粉專）

    台南市永康區一條人行道旁的綠帶竟被民眾悄悄改造成一座生意盎然的「開心農場」，從小白菜、秋葵、番茄到地瓜葉等應有盡有，在社群網路引發熱烈討論。南市工務局表示，將公告請民眾自行移除私人種植的蔬果，否則公告期滿將強制處理。

    臉書粉專「台南式Tainan Style」昨（13）日發文表示，台南某處人行道儼然變成一座開心農場，綠帶上被狂種超多蔬菜，忍不住笑稱「哈哈哈哈哈，誰啦！誰種的啦！花椰菜、大白菜、小白菜、大陸妹、秋葵、番茄、蘆筍、薑、蔥、地瓜葉通通都有，要瘋了！」「超多，好好笑 這條路看起來很好吃哦」。小編還特別指出，這片菜園裡有些菜葉「也是有被蟲咬的，沒有農藥哦！」

    貼文曝光短短一天時間，便獲得超過1.1萬個讚，網友紛紛驚呼「比雜草叢生來的好看多了，一看就知道有用心整理！」「雖然可能不合法，但我覺得蠻不錯的」、「原來台南不只有陳傑憲，還有無極限」、「糖的故鄉，沒種甘蔗算失敗」、「竟然已經快收成了」。

    南市工務局將公告，請民眾自行移除私自栽種的蔬果。（擷取自台南式Tainan Style臉書粉專）

