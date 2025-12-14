為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    落羽松入冬換新裝 中市秘境太平苗圃如童話森林

    2025/12/14 16:25 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市有多處落羽松林，太平苗圃有上百株落羽松正換新裝。（市府提供）

    時序進入冬季，正是落羽松轉色的季節，台中市有許多落羽松林，其中，后里環保公園落羽松林自10月率先轉色；南屯文心森林公園也在11月染上金黃秋意，這2天天氣更冷，顏色可能再變化。另外還有1處私房賞景秘境「太平苗圃落羽松林」，成片樹林隨風漸變，由綠轉金、再染橘紅，宛如童話場景般夢幻迷人。

    看落羽松不用去外縣市，台中市有很多落羽松林，此時已陸續換上冬季新裝，展現浪漫秋冬風情。

    中市府推薦多處落羽松林，讓民眾可前往打卡拍照，后里環保公園內的落羽松林，是市府多年推動綠美化成果的亮眼代表。自10月底開始轉色以來，園區景致日漸繽紛，吸引不少親子同遊、情侶漫步與攝影愛好者造訪，成為秋季最受歡迎的休憩據點之一。

    而南屯文心森林公園的落羽松也在11月開始換色，搭配園區寬闊草坪與步道景致，讓民眾能優閒散步、放鬆身心，享受秋冬限定的城市風景。

    建設局長陳大田則推薦私房賞景秘境「太平苗圃落羽松林」，成片樹林隨風漸變，由綠轉金，再染橘紅，宛如童話場景般夢幻迷人。

    陳大田表示，園區內栽植上百株落羽松，林木排列整齊、倒映水面，隨季節光影變化呈現不同層次的色彩，景致如畫。每到入冬時節，樹梢自綠轉金，再漸染橘紅，搭配藍天白雲，宛如置身歐風童話森林，吸引不少攝影愛好者專程前往取景。

    后里環保公園落羽松倒影在水面上，形成如詩如畫的景色。（市府提供）

    文心森林公園落羽松也開始變色，為城市街道增添詩意。（市府提供）

