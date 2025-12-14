為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    實測有效！ 新光三越電梯按鈕按錯怎麼辦？ 小編親曝隱藏解法

    2025/12/14 15:45 即時新聞／綜合報導
    電梯示意圖。（資料照）

    電梯示意圖。（資料照）

    社群平台Threads成為網友分享冷知識的聚集地。一名網友發起「沒人知道的冷知識」大賽，吸引了大量網友留言，內容涵蓋商業設計、品牌命名、日常用品等五花八門的領域，連知名百貨新光三越的小編也親自出馬，分享一個極為實用但鮮為人知的電梯「隱藏功能」。

    一名網友日前在Threads發起「沒人知道的冷知識」大賽，網友紛紛貢獻出各種奇特又實用的資訊，包括「亞馬遜（Amazon）的logo不但是個微笑，而且箭頭是從a比到z，表示他們什麼都有賣，品項從a到z都有」、「妙管家的英文名稱是魔法阿嬤」、「克寧奶粉的英文反過來是MILK」、「麥香的包裝只有奶茶上有牛」、「iphone時鐘的圖標其實無時無刻都在轉」等。

    時常在Threads海巡並以幽默風格著稱的新光三越小編也現身留言，透露一個關於自家百貨電梯的冷知識，「新光三越部分電梯如果按錯樓層的話，可以在按鈕上畫「X」就會取消。這次不是胡說八道」。也民眾實測後證實「這是真的！」讓小編不禁直呼已經多名脆友實測證實，打「X」真的可以取消，「請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝！」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播