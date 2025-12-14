實測有效！ 新光三越電梯按鈕按錯怎麼辦？ 小編親曝隱藏解法

電梯示意圖。（資料照）

社群平台Threads成為網友分享冷知識的聚集地。一名網友發起「沒人知道的冷知識」大賽，吸引了大量網友留言，內容涵蓋商業設計、品牌命名、日常用品等五花八門的領域，連知名百貨新光三越的小編也親自出馬，分享一個極為實用但鮮為人知的電梯「隱藏功能」。

一名網友日前在Threads發起「沒人知道的冷知識」大賽，網友紛紛貢獻出各種奇特又實用的資訊，包括「亞馬遜（Amazon）的logo不但是個微笑，而且箭頭是從a比到z，表示他們什麼都有賣，品項從a到z都有」、「妙管家的英文名稱是魔法阿嬤」、「克寧奶粉的英文反過來是MILK」、「麥香的包裝只有奶茶上有牛」、「iphone時鐘的圖標其實無時無刻都在轉」等。

時常在Threads海巡並以幽默風格著稱的新光三越小編也現身留言，透露一個關於自家百貨電梯的冷知識，「新光三越部分電梯如果按錯樓層的話，可以在按鈕上畫「X」就會取消。這次不是胡說八道」。也民眾實測後證實「這是真的！」讓小編不禁直呼已經多名脆友實測證實，打「X」真的可以取消，「請大家不要來我家玩電梯，避免獲得太多成就感，謝謝！」

