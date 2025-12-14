貓的報恩！ 愛貓女茶農研發茶渣貓砂獲專利

南投女茶農陳羽鉉研發的茶渣貓砂，利用茶葉天然茶多酚、兒茶素除臭，成了貓咪最愛。（記者張協昇攝）

貓的報恩！南投縣是國內手搖飲基地，煮茶產生的茶渣，業者得花大把錢找人清運，從小愛貓的女茶農陳羽鉉，偶然發現把茶葉末混進貓砂可延長使用時間，研發出茶渣貓砂，取得台灣與日本專利，茶渣貓砂淡淡清新茶香成了貓咪最愛，成功進軍國內外貓砂市場，成為廢棄物再生利用、促進循環經濟的典範。

本身也從事手搖飲的女茶農陳羽鉉，國中就⽤玩具跟鄰居換回了1隻⼩貓飼養，長大後有天在家門口發現2隻被丟棄的⼩奶貓，她硬著頭⽪每天半夜起來餵奶、保溫把牠們養⼤。陳羽鉉後來接觸到愛貓社團，加入救援流浪貓行動，最多的時候家裡同時養30多隻貓咪。

「不知這算不算是貓的報恩！」陳羽鉉笑著說，有⼀天她看到製茶廠堆在⾓落的⼀袋袋茶渣，腦中突然浮現一個想法，茶廠每個⽉都有好幾噸茶渣要付錢請人清運，家裡每天要⽤的貓砂量驚⼈，味道也很難壓住，既然茶葉有除臭效果，可不可以把茶渣變貓砂?

陳羽鉉於是開始在家裡做⼩實驗，她先是把少量乾燥後的茶葉末混進貓砂中，未料效果出奇的好，不但味道少很多，換砂的時間也延⻑，後來她回到學校念書，分析茶多酚、兒茶素怎麼作⽤在味道分⼦上，把茶葉除臭原理寫成碩⼠論⽂，也研發出茶渣貓砂。

「其實我只是把⽼祖先知道的茶葉功效轉成⽣活⽤品!」陳羽鉉表示，茶渣貓砂使⽤後可以⾃然分解，還能當廚餘堆肥，比傳統礦砂製成的貓砂碳排減少逾8成，愛貓的同時，也順⼿幫地球喘⼀⼝氣。

目前仍在中興大學循環經濟研究學院唸博士班的陳羽鉉指出，茶葉纖維本⾝具有韌性，也耐⽔、耐光，她也正在研發「茶渣造紙」，希望有朝一日讓茶葉不只是飲品，⽽是真正的永續原料。

茶渣貓砂的研發成功，讓廢棄茶渣再生利用，促進循環經濟。（陳羽鉉提供）

南投女茶農陳羽鉉的茶渣貓砂製造工廠。（圖由陳羽鉉提供）

