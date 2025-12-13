通關密語165送高麗菜 基隆企業愛心助農友又防詐

基隆妮可美麗集團總裁白右筠採購高麗菜免費送市民。（記者盧賢秀攝）

最近高麗菜盛產，價格走低，基隆妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠，向農民採購2000顆高麗菜，今天上午在基隆仁一路東方帝景社區前廣場，免費送給基隆市民1000顆「加菜」，同時結合市警一分局宣導防詐騙，呼籲民眾遇到親友求救或檢警調查的電話，必要時撥打165反詐騙專線求助，避免被騙。

今天下午3點還有一場免費送高麗菜活動，白右筠與樂活人生發展協會合作，在基隆市復興路19號發送1000顆高麗菜。

白右筠表示，最近菜農表示，高麗菜盛產，菜價越來越低，因此向農友採購高麗菜，幫助農民生產過盛問題，也照顧市民。

這次活動也結合警方防詐騙宣導，她本身是警友會成員，最近詐騙案件層出不窮，常看到警察很辛苦在路口、火車站等處宣導防詐騙，她公司商標也曾遭人在臉書盜用，深切體認防詐的重要，因此以貼近生活的方式，提醒大家提高警覺、遠離詐騙陷阱，「只要多一分注意，就能少一分風險。」她呼籲，遇到可疑狀況一定要查證，必要時撥打 165 反詐騙專線求助。

市警一分局分長溫基興與分局幹部也到場宣導反詐騙，溫基興說，詐騙集團常利用人性弱點，遇到親友求救或檢察官警告電話，甚至網路愛情騙子等，都要小心提防，遇有金錢、房地產的可疑狀況，可向警方查詢，避免財產損失。

議長童子瑋的特助林文琛表示，冬天蔬菜盛產，白右筠送高麗菜，幫助農民、幫市民加菜又防詐，一舉三得。

今天現場相當熱烈，民眾拿到3斤以上的沉甸甸又新鮮的高麗菜，相當開心，還能說出165反詐騙專線電話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

企業免費送高麗菜結合警方防詐騙宣導。（記者盧賢秀攝）

妮可美麗集團送高麗菜，結合分警防詐宣導，公私合力防詐騙。（記者盧賢秀攝）

