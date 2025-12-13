吃到飽訂金1》餐廳訂金制度 防爽約、浪費還是折磨客人？

高檔吃到飽餐廳，熱門時段經常一位難求。（記者洪瑞琴攝）

近年台南餐飲市場競爭激烈，高檔吃到飽與主題餐廳週末與連假常出現「一位難求」的情況。為避免臨時放鳥（no-show）造成空桌與食材浪費，不少餐廳開始實施「訂位需付訂金」制度，每人多在300至500元不等。對業者而言維持預約秩序、控管成本，但站在消費者角度，卻常覺得制度偏向業者，忽略臨時有事取消的可能性。

鄭小姐分享自身經驗，線上預訂熱門餐廳並刷卡付訂金後如期到場，卻因使用餐券結帳，訂金無法當天刷退，業者稱只能等待月底信用卡結帳才能返還。「感覺好像被當成不被信任的客人。」她苦笑表示，雖然訂金最終會退回，但被圈存近1個月仍讓她感到不夠人性。她認為，餐廳現場仍可補位，尤其是吃到飽餐廳與宴席或私人廚師料理不同，並非高度客製化服務，收訂金的必要性未必高，只有在訂位人數眾多的情況下才較合理。

陳先生則指出，訂金制度對家庭聚餐造成經濟壓力。「10個人吃飯就要先付5000元，不是小數目。」他說，多數餐廳規定7天前取消可全額退費，但越接近用餐日，被沒收訂金的比例越高，「臨時有事總不是故意的，但規定就是這樣。」

不過，也有消費者持正面看法。吳小姐認為，高檔餐廳預收訂金是趨勢，尤其使用高成本食材的餐廳，臨時空桌直接造成損失。「信用卡退款要等到月底，其實是銀行流程，不是真的被餐廳扣著，算是合理。」

多家人氣吃到飽餐廳坦言，導入訂金制度是「不得不為」。疫情後外食需求增加，熱門時段的「放鳥」情況更為嚴重，一旦有人缺席，對新鮮海產、肉品與人力排班造成浪費。人氣高的業者曾遇過1天多達20組客人沒到，造成成本負擔，因此只能收取訂金以減少浪費。「不是故意刁難客人」，業者直言，實施訂金後，爽約明顯減少，也避免占額排擠其他消費者權益。

至於民法明定「定金」具有擔保與懲罰效果，消費者若毀約可能喪失款項，店家若毀約需雙倍返還。也因此有消費者認為多數餐廳刻意避免使用「定金」字眼，以免承擔過高風險，改以「訂金」取代。

律師王建強則指出，兩者在概念上並非截然不同。「定金」與「訂金」原則上都是預先支付的款項，真正的差別在於實務上雙方是否有事前約定，以及約定內容是否合理。

然而，訂金制度缺乏統一規範，各家做法差異大，通常可折抵餐費，但多久前取消可退還訂金，例如1天前、3天前或1週前，各家規定不一，造成消費者混淆與爭議。

南市消保官馮祺雯指出，吃到飽餐廳業者可依民法第249條規定收取「定金」，如消費者因可歸責於個人之事由致當天無法到場，餐廳可不退訂金，但前提是收取訂金的金額需合理，符合比例原則，並明確公告取消期限、退費比例及折抵規則，讓消費者在資訊透明的情形下，能自行評估選擇，避免消費爭議。至於刷卡訂金退回，主要是業者與銀行間的帳務程序所致，如餐廳已於第一時間完成取消作業，較難歸責於業者。

訂金制度從市場角度能減少亂象、讓餐廳備料更精準，是熱門時段維持秩序的重要手段；惟因吃到飽餐廳並非提供客製化的餐點，消保官建議於節慶或特殊時段收取訂金比較合理，減少訂位者不到場的機率，也能保障其他消費者公平訂位的權利。業者並應在現場及官網訂位頁面清楚揭示訂金收取及退費規範，讓消費者清楚自身權益，接受度就會比較高。另外消費者也應在訂位前先仔細閱讀規範，確認折抵與刷退的方式，以降低自身損失。

高檔吃到飽餐廳，豐盛海鮮吸引饕客。（記者洪瑞琴攝）

