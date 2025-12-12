拒當「平埔噶瑪蘭人」 花蓮噶瑪蘭族人促修法納原基法保護

花蓮豐濱鄉新社村前村長李文盛家族都是噶瑪蘭族平地原住民，他自己卻因外島當兵錯失登記，80歲了還在當漢人，不能恢復平地原住民身分，「這是人生至今最大的遺憾」。（楊功明提供）

台灣的原住民身分有山地原住民、平地原住民、以及今年10月總統新頒布的「平埔原住民身分法」所承認的平埔原住民。但花蓮的噶瑪蘭族仍努力尋求救濟，噶瑪蘭族女婿楊功明說，噶瑪蘭族早在2002年就由行政院核定為台灣原住民第11族，不應讓當年錯過登記的族人改以平埔原住民身分法登記入籍，因平埔原住民不納入「原住民基本法」保障，將嚴重影響族人權益！

噶瑪蘭族親抨擊，行政院原民會今年8月曾以賽夏族為例，住在平地的苗栗南庄鄉、獅潭鄉的賽夏族是平地原住民，新竹五峰鄉的賽夏人是山地原住民，「同一民族擁有不同身分別本來就是現行法制常態」，但以此為例犯了根本性謬誤，因平地、山地原住民即使身分不同，都在原住民基本法保障範圍內，反觀平埔原住民卻沒有納入原基法保護傘，這對族人權益有重大影響。

請繼續往下閱讀...

獲頒原民會第一位噶瑪蘭族語老師證書，同時也是新社村前村長的李文盛表示，當初政府公告時，他剛好去外島當兵，不知道要登記族群身分，導致現在他父親及兄長都有噶瑪蘭平地原住民身分，他已經80歲了還被當成漢人，他希望立法院盡速修法，希望在他有生之年可盡快恢復平地原住民身分。

已故噶瑪蘭族耆老偕萬來的女婿楊功明說，希望政府將噶瑪蘭族的身分問題，回歸「原住民身分法」來解決，而不是使用新的平埔原住民身分法，噶瑪蘭族早在23年前就是官方認定的第11族，與目前才要申請納入平埔原住民的族人是不同情況，將使同一個噶瑪蘭族「同族不同命」，因為法律地位不同，發生權利落差及族群分裂，如政府因為行政管理統計、資源分配不均等考量，仍可透過行政技術配套逐步解決問題，希望原民會不要再漠視，積極提供協助並從寬從速認定。

南遷到花蓮台東的噶瑪蘭族漢化較晚，仍保有自己的語言和文化，圖為新社的噶瑪蘭族豐年祭。（楊功明提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法