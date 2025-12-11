嘉義縣砸1.1億買電動公車 配輔助系統危急發聲警示

嘉義縣新購10輛低碳電動大客車亮相。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府斥資1億1321萬4133元採購10輛低碳電動大客車，並設置全新充電場站，今天在嘉義縣公車處亮相，電動公車配置先進駕駛輔助系統（ADAS），在危險緊急情況下即時發出聲音和圖像警示，輔助司機安全駕駛，並導入駕駛行為分析、盲區偵測、道路偏移系統等，讓行駛更安全。

嘉義縣長翁章梁、縣議員莊竣傑、華德動能科技股份有限公司總經理楊誌榮等今天出席啟用典禮，頒發獎座給10位優良駕駛員，感謝駕駛對嘉義縣公共運輸的貢獻；翁章梁說，面對乘客的多元需求，公車處提升駕駛應對能力，每年舉辦無障礙駕駛教育訓練及辦理優良駕駛員評選，期望提高駕駛員EQ及應變力，提升服務品質。

請繼續往下閱讀...

全新電動公車搭載282度電池，充滿電可行駛230公里，符合每日公車行駛200公里里程需求，原10輛柴油公車改為電動公車後，每年可節省約283萬元燃料費，並減少約200噸二氧化碳排放量。

新公車配置24個座位，包含2個輪椅區，無障礙車輛比例將從62.5%提升為73.9%，明年度公車處將再採購6輛復康大巴士，將比例提升為80.7%，提高無障礙巴士數量，可讓更多老年人與身心障礙朋友在嘉義縣通行無礙。

翁章梁說，新採購的巴士搭載許多科技設備，讓公車行駛時更加安全，行人也能獲得保障，此外低碳設計對環境友善，縣府將持續提升公共運輸品質。

楊誌榮表示，低碳電動大客車皆為台灣研發製造，採低地板設計，讓長輩及身障朋友更順利上下車，司機發車前須通過酒精鎖測試才能上路，各項輔助系統，也提供乘客更完善服務，保護行人。

新車內裝設各項新式輔助系統。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法