台南榮家重劃啟動 林森站+崇學路打通「雙軸開發」未來新金雞母

原位於台南市東區的台南榮家拆遷前面貌。（記者洪瑞琴攝）

台南榮家順利完成搬遷，原址正式啟動市地重劃，原本因榮家所在而受限的周邊交通與發展，終於「解鎖」！未來區域不只要配合台台南市區鐵路地下化工程、打造全新的「林森站」，也會預留崇學路打通到地面公園道的空間，打開長年「阻塞」的東西向交通動線，一次到位獲得改善。

台南市都發局說，這次都市計畫中，公共設施用地（包括公園、道路、車站、停車場、廣場、公園道等）佔整體面積約43.75％；其餘56.25％則依照站區發展需求規劃為住宅與商業區，未來生活機能將更完善。值得一提的是，榮家原本樹木密集的區域特別劃設2處公園、合計約1.02公頃，儘量保留既有樹木，讓居民擁有更舒適的綠地環境。

交通配置上，鐵路地下化後的新林森站旁將規劃0.46公頃停車場，方便民眾轉乘大眾運輸；原榮家區內的「榮光大道」則將成為南北向主要道路，東西向則預留崇學路延伸到公園道的空間，讓整體街廓更完整。

都發局長林榮川說，這次規劃延續周邊原有城市紋理，以集中公共設施、打造大街廓為原則，協助區域朝多元功能發展。待市地重劃完成後，不但將增加開放空間，也能全面提升生活品質，帶動地方整體發展。

台南榮家樹木密集區域規劃公園。（記者洪瑞琴攝）

台南榮家遷移後原址規劃利用示意圖。（南市都發局提供）

