為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南榮家重劃啟動 林森站+崇學路打通「雙軸開發」未來新金雞母

    2025/12/11 17:41 記者洪瑞琴／台南報導
    原位於台南市東區的台南榮家拆遷前面貌。（記者洪瑞琴攝）

    原位於台南市東區的台南榮家拆遷前面貌。（記者洪瑞琴攝）

    台南榮家順利完成搬遷，原址正式啟動市地重劃，原本因榮家所在而受限的周邊交通與發展，終於「解鎖」！未來區域不只要配合台台南市區鐵路地下化工程、打造全新的「林森站」，也會預留崇學路打通到地面公園道的空間，打開長年「阻塞」的東西向交通動線，一次到位獲得改善。

    台南市都發局說，這次都市計畫中，公共設施用地（包括公園、道路、車站、停車場、廣場、公園道等）佔整體面積約43.75％；其餘56.25％則依照站區發展需求規劃為住宅與商業區，未來生活機能將更完善。值得一提的是，榮家原本樹木密集的區域特別劃設2處公園、合計約1.02公頃，儘量保留既有樹木，讓居民擁有更舒適的綠地環境。

    交通配置上，鐵路地下化後的新林森站旁將規劃0.46公頃停車場，方便民眾轉乘大眾運輸；原榮家區內的「榮光大道」則將成為南北向主要道路，東西向則預留崇學路延伸到公園道的空間，讓整體街廓更完整。

    都發局長林榮川說，這次規劃延續周邊原有城市紋理，以集中公共設施、打造大街廓為原則，協助區域朝多元功能發展。待市地重劃完成後，不但將增加開放空間，也能全面提升生活品質，帶動地方整體發展。

    台南榮家樹木密集區域規劃公園。（記者洪瑞琴攝）

    台南榮家樹木密集區域規劃公園。（記者洪瑞琴攝）

    台南榮家遷移後原址規劃利用示意圖。（南市都發局提供）

    台南榮家遷移後原址規劃利用示意圖。（南市都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播