傻眼！金城武樹營養過剩成「樹妖姥姥」 專家揭原因

專家修整、救治金城武樹。（記者劉人瑋攝）

台東池上金城武樹可說是「全國最知名樹木」，最近傳出傷重，專家診斷發現，斷枝部分可再修平消毒，但樹木往水田努力生長，影響重心恐傾倒，原來是樹根長到水田吸收肥料，偏重一側，「茂盛到像電影《倩女幽魂》裡的樹妖姥姥」。

2014年7月麥德姆颱風侵台，金城武樹不敵強風倒下，當年急救樹木的專家山下得男與大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷這次再度前來救援，10多位台、日專家發現，地面根系隆起潰爛到中心，代表金城武樹需更多生長空間，注意澆水模式；而樹幹出現防颱鋼索勒痕，不規則斷裂處需加強處理，以防患病。

但讓專家最難理解的是，「金城武樹從扶起迄今長得超乎預期」，偏向水田一側更加茂密，推測可能樹根無意間吸收水田肥料所致。

池上鄉長林建宏向村長魏榮增說笑，「都是你們施重肥，肥到樹」，專家此時突然發現水田旁出現樹根，比對確認「就是金城武樹的樹根伸進田內偷吃肥料」。

水田側的樹根多到駭人，「像倩女幽魂內的樹妖姥姥」，陳鴻楷聽了直說：「是！就是！」

為了讓金城武樹順利生長，專家提議，可留下水田中、樹冠滴水線範圍供樹生長，但需與農民協商。鄉公所初步已獲得農民應允，詳細範圍仍待專家詳測。

隆起的樹根清理後澆水。（記者劉人瑋攝）

被颱風吹斷的枝幹呈不規則斷裂，將修平塗藥。（記者劉人瑋攝）

金城武樹修整得更平衡。（記者劉人瑋攝）

專家修整與救治金城武樹。（記者劉人瑋攝）

