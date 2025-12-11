為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆河恢復抽水撤指揮所 謝國樑：擬設污染吹哨者獎勵機制

    2025/12/11 18:18 記者黃政嘉／基隆報導
    基隆碇內大排排水口現設置攔油索、吸油棉等防護，避免油污流至基隆河。（記者黃政嘉攝）

    基隆河八堵抽水站11月27日發現遭油污污染，經清淤檢測，第三方單位複驗水質無虞，今早恢復白天抽水，基隆市長謝國樑今午到暖暖碇內疑污染源排放口的大排，宣布撤除前進指揮所，他說「覺得很有機會」抓到兇手，並提到正在思考針對檢舉查獲污染者的吹哨者獎勵機制，無論大、小污染，市府都鼓勵吹哨者講出來知道的內容。

    基隆河遭油污污染，影響基隆和新北市汐止區15萬戶民眾用水，污染源從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠流出，中央和基隆市府12月3日在當地設前進指揮所。謝國樑表示，經濟部、台灣自來水公司昨宣布今起恢復基隆河八堵抽水站抽水，因此市府撤除碇內大排的前進指揮所，感謝台水公司、水利署第十河川分署連日來的努力付出，中央和地方大家通力合作，做成功的緊急處理。

    「未來絕對不可再發生油污事件！」謝國樑強調，市府未來的檢測水質與稽查污染規模，勢必會跟過去大為不同；目前仍在思考未確定，針對檢舉而查獲（污染者），提供吹哨者微薄的獎勵，無論大、小污染，市府都鼓勵吹哨者將所知道的內容講出來。

    謝國樑還說，至於油污事件元凶會不會抓到，「我覺得是很有機會」，但偵查不公開，起碼市府絕對嚴格做到，他盼再給基隆地檢署多些時間。

    市議員林旻勳表示，碇內大排查獲正方倉儲及盛星保養廠2間公司業者有排放黑油污染水源，雖都不是油污事件元凶，但已開罰，整個基隆河不時有廢油、不明泡沬等，除了1999市民熱線外，他呼籲環保局要有主動稽查平台，加強查緝。

    基隆市長謝國樑（左）今午到暖暖碇內大排宣布撤除前進指揮所，他說「覺得很有機會」抓到兇手，並提到正在思考獎勵吹哨者機制。（記者黃政嘉攝）

