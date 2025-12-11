為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    串聯台灣第一條鐵路隧道與砲台 基隆獅球嶺砲台周邊步道啟用

    2025/12/11 16:20 記者盧賢秀／基隆報導
    獅球嶺砲台的景觀包可以眺望基隆港市，景色非常美。（記者盧賢秀攝）

    獅球嶺砲台的景觀包可以眺望基隆港市，景色非常美。（記者盧賢秀攝）

    基隆市獅球嶺砲台周邊步道今天上午啟用，可以從台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道登上步道，串聯獅球嶺砲台，尤其是山頂的觀景平台，可以俯看整個基隆港和市區，非常美，被列百萬景點之一。市府觀光文化局說，劉銘傳隧道也配合全日常態開放，兼具歷史文化與生態旅遊亮點。

    基隆市長謝國樑和多位議員上午在獅球嶺砲台周邊步道啟用典禮共同敲鑼，他說，這項改善工程不僅提升步道安全與景觀品質，更串聯鐵路隧道、砲台等重要文化資產，使步道動線更完整、體驗更友善。他也感謝多位議員協助，以及軍方配合退縮圍牆，使步道能順利打通，獅球嶺為基隆八景之一，兼具地理戰略位置與文化歷史意義，市府將持續維護環境，讓基隆的文化觀光更上一層樓。

    文化觀光局長江亭玫說，獅球嶺步道屬老少咸宜的山徑，民眾可依體力選擇約40或60分鐘兩種路線。劉銘傳隧道配合步道啟用同步採「全日常態開放」模式，會依生態特性調整參觀方式，每年3到11月為繁殖期，採限制人流模式維護在地物種；12月至隔年2月為冬眠期，則取消人數上限。文觀局每週五至週日提供2梯次定點導覽服務，讓遊客能以更深度的方式走讀基隆。

    劉銘傳隧道1888年動工，隧道全長235公尺，是台灣第一條鐵路隧道遺址，經整修後開放，隧道還有20多隻台灣葉鼻蝠棲息，周邊生態豐富，隧道內設有蝙蝠出沒告示牌，請民眾入內時保持安靜、降低光源干擾。

    劉銘傳隧道開放時間為每週二到週日上午9點到下午5點；定點導覽每週五到週日上午10點、下午2點2梯次，每梯次30人。相關資訊可上基隆市文化觀光局官網查詢。

    台灣第一條鐵路隧道劉銘傳隧道將全日常態開放。（記者盧賢秀攝）

    台灣第一條鐵路隧道劉銘傳隧道將全日常態開放。（記者盧賢秀攝）

    獅球嶺砲台周邊步道今天啟用，市長謝國樑與議員共同敲鑼。（記者盧賢秀攝）

    獅球嶺砲台周邊步道今天啟用，市長謝國樑與議員共同敲鑼。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播