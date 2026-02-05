子女街頭搶人！102歲人瑞偷娶看護掀風暴 律師質疑：戶政都不用問一下？

台北市驚傳百歲人瑞與看護結婚的爭議，引發子女在街頭上演搶人戲碼。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

台北市中山區一名高齡102歲王姓人瑞突與69歲看護登記結婚，子女事後才知情，怒控看護覬覦父親名下價值數億元房產，還限制家屬接觸形同軟禁，雙方鬧上法院，甚至在街頭上演「搶人大戰」。對此，「女人大律師」李怡貞質疑，兩人年齡差距高達40歲，戶政人員難道完全不用關心狀況？結婚登記還需要兩名證人，「這兩個證人真的有良心嗎？」

李怡貞今（5）日在臉書發文表示，看到「價值8億的失智人瑞」新聞忍不住想問，戶政人員面對如此高齡、又與對方相差40歲的結婚組合，是否完全不用多問一句就直接登記？她也點出，依法結婚登記需有兩名證人，「這兩位證人有沒有基本良心？」並直言現在家屬是在「跟老天爺搶時間」，建議快速進行各種法律呈現，「8億已經掉一半到外人口袋了啦，超可惡」。

貼文曝光後引發討論，有網友質疑李怡貞是否先求證，「新聞指出戶政人員承辦時，老人意識清楚可應答，你的指責是事實還是情緒？」也有人補充，家屬已在走監護宣告程序，看護疑似趁空窗期完成登記。

但也有不少網友回應，「富翁老到快成仙突然要結婚，明眼人都知道葫蘆裡賣什麼藥，公家機關有義務通報家屬」、「不管如何，不要再發生5億高中生悲劇就好」、「5億高中生不是因為證人隨便找的關係所以結婚登記無效嗎？這個之後如果要打官司認定應該也會差不多」。

另有人反指家屬平時照顧不足才會出事，李怡貞則回，有些是被偷偷帶去登記或領錢，就算子女定期探視也不容易發現；大家都要上班，不可能24小時貼身顧著，這很明顯是趁人之危。

據了解，王姓老翁居住在台北市中山區，早年從事土地代書，名下擁有多筆房產與土地，市值約數億元，育有10名子女。家屬指出，賴姓看護自2009年起照顧父親，父親陸續給了看護及其2名子女共7間房屋、7筆土地，市值約2億元。未料1月5日，賴婦竟悄悄與102歲王翁完成結婚登記，子女全被蒙在鼓裡。

本月3日下午3時許，賴婦推著輪椅帶王翁到馬偕醫院複診取藥時，王翁3名兒子、3名媳婦及4名孫子在側門埋伏，突然衝上前將輪椅搶走，迅速把王翁推上附近等候的計程車離開，現場宛如「搶人」戲碼，也讓雙方衝突全面檯面化。

