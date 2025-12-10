為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

    2025/12/10 20:45 即時新聞／綜合報導
    近日一名外型亮麗的台灣女子表示，慶幸自己有攜帶小電鍋到日本，並曬出她將小電鍋放在酒店飯店桌上開煮的照片，引爆大批台日網友炎上。（圖擷取自Threads）

    許多台灣人喜歡飛往日本各地旅遊，然而部分民眾在當地做出的一些舉動，會被視為帶給店家困擾、甚至造成財務損失的「迷惑行為」。近日一名外型亮麗的台灣女子表示，慶幸自己有攜帶小電鍋到日本，並曬出她將小電鍋放在飯店桌上開煮的照片，畫面一出，反而引爆大批台日網友炎上，痛斥她「沒有常識」！

    據了解，一名在IG擁有10.7萬、Threads有4.7萬粉絲的台灣女網友，目前正在北海道札幌旅遊，昨（9）日她在2個社群帳號發文，並曬出她買了玉米、高麗菜、黑毛牛肉等食物，並全部放到小電鍋裡面燉煮的畫面。原PO非常自豪表示，非常慶幸巨蟹座的自己有帶小電鍋來日本，讓她與隨行同伴能在泡完溫泉後，享用一鍋熱騰騰的美食。

    圖文曝光後，引發台日網友譁然，紛紛指出如果在日本入住的飯店等住宿地點，業者並未提供廚房，也沒有在房內提供快煮壺等電器，任何旅客都不能自行攜帶電器並在房內以炊具來烹飪食物，因為容易造成電路負荷、釀成消防安全、客房內部充滿異味等問題。眾人痛批原PO沒有常識，一些台灣網友更直言「丟臉丟到國外」。

    收到大量批評的原PO，事後已將該文悄悄刪除。但仍有不少網友已將原文截圖，並分享到其他社群平台議論，「扯星座不如說小紅書教的吧」、「這就是日本人討厭外國人的原因」、「現在去日本沒有中國人幫忙背鍋了哦」、「整個房間都是食物的味道，可憐下一組客人」、「想煮東西就是去住民宿，帶鍋子出國，是有多窮」、「覺得最好笑的事是，在台灣都外食族，放假也外食，出國旅遊就要洗手作羹湯？」。

    也有網友留言緩頰，表示如果真的非常想要在日本旅遊期間自炊，可以事前選擇入住有提供廚房的公寓式飯店，或者是設有公共廚房的飯店、青旅或民宿，並建議出國前多多搜尋相關注意事項、做好旅遊功課，避免做出引發爭議等不良行為。

    不少台日網友指出，如果在日本入住的酒店等住宿地點，業者並未提供廚房，也沒有在房內提供快煮壺等電器，任何旅客都不能自行攜帶電器並在房內以炊具來烹飪食物。（圖擷取自Threads）

