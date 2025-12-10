為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    儀錶板故障起飛時間一改再改 聯航今飛舊金山班機延至明13時

    2025/12/10 20:32 記者朱沛雄／桃園機場報導
    聯合航空一架原定今日飛往舊金山的UA-872班機，因副駕駛座儀表板故障，導致班機無法起飛，雖緊急調來零件進行更換，但由於機組員工作時數已滿，航班被迫取消。（擷取自機場公司官網）

    聯合航空一架預定今日上午11時10分飛往舊金山的班機，原本通知旅客航班取消，又說會起飛，過程一再更改起飛時間，最後在下午4時30分還是宣告取消，引發旅客不滿。聯合航空表示，很抱歉造成旅客困擾，因副駕駛座儀表板故障，導致班機無法起飛，雖緊急向長榮航太調來零件進行更換，但由於機組員工作時數已滿，航班被迫取消，延後至明日下午1時許起飛。

    搭乘該航班的陳小姐指出，今日上午7點多接獲航空公司通知航班取消，之後又通知會起飛，一直過了11時10分起飛時間，地勤人員才說目前沒有起飛時間，每30分鐘會更新一次。大約在中午12時30分時，通知旅客班機改到D7登機門，14時起飛；到了14時20分又說要改到D5R登機，班機會在15時30分飛夏威夷，再從夏威夷飛舊金山。最後卻在16時30分才宣布取消，改明天起飛。

    陳小姐抱怨航空公司地勤不協助旅客改搭其他的班次，一直叫旅客上網去找其他班機，而一再變更起飛時間，讓旅客無法去用餐；此外，航空公司當下沒有清楚地說明天何時要飛，及旅館與機場間的計程車費要如何處理。

    聯合航空表示，很抱歉造成旅客困擾，在候機室有提供點心跟飲料，也有安排旅客住宿及今日晚餐與明日早餐，除了桃園市尊爵或福容飯店，旅客也可以自行選擇入住一晚台幣3、4000元左右的飯店，再向航空公司報銷費用。

    航班資訊曾顯示班機會在15時30分飛夏威夷。（陳小姐提供）

