澎湖「黑金」講美養殖紫菜 率先豐收上市

白沙講美養殖紫菜，今年豐收上市。（楊連春提供）

今年氣候不穩定，忽冷忽熱，導致「黑金」野生紫菜產量不穩定，但澎湖縣白沙講美人工養殖紫菜今年產量豐沛，平均每位養殖戶應可採收3000至4000台斤左右，每台斤售價約300元，為澎湖養殖業年終獎金打頭陣，但「白金」土魠今年僅零星捕獲，紅魽也減產，不免令人堪憂。

養殖紫菜除了受氣候影響外，天敵就是俗稱臭肚魚的象魚，今年臭肚魚也不少，所幸業者都有事先圍網，避免臭肚魚進入吃食。今年講美共有8戶投入紫菜養殖，預估最少24000台斤上市，成為澎湖年終獎金「三金」率先上市的「黑金」，贏得好彩頭。

請繼續往下閱讀...

紫菜是營養豐富的紅色海藻，富含碘、鐵、鈣等礦物質及膳食纖維，有助於腸道健康、甲狀腺功能和心血管保健，常用於湯品、飯糰和零食，生長在海邊礁岩或養殖網架上，經過清洗、烘乾等加工後成為常見的乾紫菜，遇熱會變成翠綠色。

澎湖是台灣地區無論天然或養殖紫菜產量與產值最大的地區，養殖紫菜大多分布在澎湖縣講美村及湖西鄉白坑村，而野生紫菜以姑婆嶼及花嶼數量較多，澎湖紫菜由於養殖工作辛苦，年輕人大多不想承接祖業，2022年養殖戶僅餘3戶，使得當年紫菜養殖產量僅2890公斤，產值120萬，紫菜產業日漸衰退，今年養殖戶增加，產量又有提升現象。

今年講美養殖紫菜大豐收，除了氣候之外，成功防範臭肚偷吃也是關鍵。（楊連春提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法