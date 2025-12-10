新竹縣投入2600萬 竹北溜冰場增設廁所與遮陽棚

新竹縣政府投入2600萬元，針對竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚。（記者廖雪茹攝）

竹北溜冰場每逢週末假日，湧入約百名青少年練習，但因缺乏公廁，深感如廁不便；新竹縣政府投入2600萬元增建管理室、廁所及遮陽棚工程，今天竣工啟用，副縣長陳見賢表示，希望藉此營造安全、舒適的運動休憩環境，讓該場域具備承接大型賽事與多元活動的能力。

陳見賢表示，竹北溜冰場新設的管理室可作為場地維護及行政運作空間，性別友善廁所除了完善場地服務機能，並提供民眾潔淨、便利的使用環境；這次同時增設長約40公尺的遮陽棚，為使用民眾營造遮蔭避雨的舒適空間。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，竹北溜冰場自啟用以來，為縣內推廣滑輪運動及休閒活動的重要場域。然而，隨著使用需求增加，使用者頻頻反映如廁不便及缺乏遮陽設施。此次工程特別針對管理空間及公共設施進行完善規劃，期使整體場域機能更加完備。

新竹縣直排輪運動協會總幹事謝登豊指出，竹北溜冰場週六下午常有約百位學生使用場地練習，以往家長或學生要上廁所都要到附近的廟宇，而影響到學習的意願；現在有了廁所和遮陽棚，相信也能將直排輪運動風氣帶動起來。

新竹縣政府教育局今天舉行「新竹縣竹北溜冰場增建管理室、廁所及遮陽棚工程」竣工啟用典禮。（記者廖雪茹攝）

竹北溜冰場新增性別友善廁所。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法